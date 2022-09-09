В России началось трёхдневное голосование на выборах

В России сегодня начинается голосование на выборах различного уровня.

С 9 по 11 сентября пройдут прямые выборы губернаторов в 14 регионах страны, депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления. Предполагается заместить более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Право определить формат голосования – однодневное, двухдневное или трёхдневное - было предоставлено избирательным комиссиям субъектов России. В семи регионах России будет проводиться дистанционное электронное голосование. В частности, в Москве, где в течение трёх дней пройдут выборы муниципальных депутатов в 125 из 146 муниципальных образований.

На прошлогодних выборах оппозиция обвинила власти в использовании возможностей электронного голосования для фальсификаций результатов.

В этом году на выборы различного уровня в общей сложности были зарегистрированы более 69 тысяч кандидатов, из них около 57 тысяч представляют политические партии, 172 - общественные организации и более 12 тысяч - самовыдвиженцы.

По данным независимого движения наблюдателей "Голос", конкуренция на выборах в 2022-м — одна из самых слабых за последние годы. Системные партии единодушно поддерживают вторжение в Украину и стараются не выдвигать друг против друга сильных кандидатов.

Большинство оппозиционных кандидатов сняты с гонки либо за демонстрацию экстремистской символики (таковой власти считают символику "Умного голосования" или штабов Навального), либо за дискредитацию вооруженных сил. Некоторые из них находятся под арестом, против них расследуются уголовные дела. Задержание и снятие популярных оппозиционных кандидатов стало главной стратегией властей на этих выборах.

Главы Центризбиркома Элла Памфилова заявляет, что отказы в регистрации получили менее 3 процентов от общего числа выдвинутых кандидатов.

В этой ситуации тем, кто не поддерживает войну и другие действия российских властей, в большинстве случаев просто не за кого голосовать. В то же время голосование не за кандидата от власти остается одним из немногих средств выразить протест и несогласие с политикой Кремля.

Пойти и проголосовать против режима Путина призвал россиян и оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок заключения в колонии во Владимирской области.

В конце августа команда сторонников Навального объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве, призвав всех москвичей объединиться ради протестного голосования. Раньше проект поддерживал проходных кандидатов любой идеологии, если они были не из "Единой России". Теперь он ограничил поддержку людьми, идейно близкими сторонникам Навального.

Проект рекомендует поддержать 778 кандидатов: 285 из них выдвинуты КПРФ, 132 — "Яблоком"; еще 187 баллотируются как самовыдвиженцы.

С лозунгом "За мир!" идёт на выборы партия "Яблоко". В Москве она выдвинула 224 кандидата. А более чем 100 зарегистрированным кандидатам помогает оппозиционный проект "Выдвижение" муниципального депутата Зюзино Александра Замятина.