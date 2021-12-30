Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин не поздравил с Новым годом президентов Украины и Грузии

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав 42 государств, в том числе США и Ватикана. В поздравлении не оказалось имен президентов Украины Владимира Зеленского и Грузии Саломе Зурабишвили. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил в том числе Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и королеву Елизавету II, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Турции Рэджепа Эрдогана, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

В поздравлении к президенту США Джо Байдену Путин написал, что две страны могут и должны "взаимодействовать конструктивно для преодоления общих вызовов". Без поздравлений Путина остались лидеры стран Балтии - Литвы, Латвии и Эстонии.

  • В прошлом году президент России также не поздравлял Зеленского и Зурабишвили с Новым годом. В 2019 году Путин впервые за шесть лет поздравил президента Украины с Новым годом в ходе телефонного разговора. Тогда они обсуждали обмен удерживаемых граждан, который прошел 29 декабря, и составляли списки для будущих обменов.
  • Предыдущего президента Украины Петра Порошенко Путин не поздравлял ни разу. Последний раз российский лидер поздравлял украинского в 2013 году, до аннексии Крыма и ухудшения отношений между странами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG