Полное обнуление. Итоги 2021 года в социальных сетях

Главным ньюсмейкером для социальных сетей в 2021 году предсказуемо стал Владимир Путин.

В январе вышло громкое расследование ФБК о его дворце на Чёрном море.

Сам он на это спустя неделю ответил в духе "Навальный подбросил".

В апреле Путин официально "обнулился" – вступили в силу принятые в 2020 году конституционные поправки. Тогда же, перед его очередным обращением, ждали не то войны с Украиной, не то аннексии Беларуси, но всё обошлось.

Зато спустя месяц он пообещал "выбить зубы" тем, кто якобы посягает на российскую Сибирь.

В июне состоялась его встреча с Байденом, от которой у многих остались смешанные чувства.

Потом он много писал – выпустил в Die Zeit статью к годовщине начала ВОВ и в очередной раз рассказал всем, что русские и украинцы один народ.

Боролся с ростом цен на морковку, в начале сентября отдыхал в тайге с Шойгу, потом внезапно и без видимых причин отправился в самоизоляцию, а в октябре простодушно заявил, что "не все оппозиционеры в тюрьме".

В начале декабря Путин напомнил, что может баллотироваться на пост президента, хотя ещё не знает, будет ли.

В середине декабря рассказал весёлую историю о том, что в "лихие девяностые" работал в такси.

Леонид Волков:

В работе таксиста нет ничего постыдного; постыдна – ложь.

Путин работал в мэрии Санкт-Петербурга с июня 1991 года, сначала председателем комитета во внешним связям (где он разворовал весь стратегический запас), потом, с 1994 года, – вице-мэром (где он грабил морской порт).

Официальная биография Путина (в которой, вроде, нет оснований сомневаться) просто не оставляет ни минуты времени на то, чтобы таксовать – все девяностые Путин провел на номенклатурных, административных должностях высокого уровня.

Ну то есть он попросту придумал про такси.

Уже ближе к Новому году Путин объявил ультиматум США и НАТО.

Из года в год главным соперником Путина по количеству тем в социальных сетях становился Алексей Навальный, хотя в этом году ему, конечно, было сложнее.

В середине января он заявил о своём возвращении в Россию.

Его сразу же объявили в розыск, задержали сразу после прилёта в Шереметьево и мгновенно упрятали в СИЗО.

В начале февраля был суд над Навальным, который, вместе с фильмом о дворце Путина, спровоцировал несколько протестных акций (подробнее здесь, здесь, здесь и здесь), но они, увы, быстро угасли, а вот Григорий Явлинский посчитал, что самое подходящее время покритиковать политическую программу Навального.

Ксения Ларина:

Григорий Алексеевич Явлинский, как нельзя вовремя, написал программную статью, суть и смысл которой – не только дистанцироваться от Алексея Навального , но толкнуть его в спину, спихнуть с дороги.

Очень удачный момент! В тот самый момент, когда Навальный сидит в тюрьме , когда руки его связаны, когда голос его можно услышать только в зале суда из стеклянной клетки, когда вся его семья захвачена властями в заложники, а все его штабы и соратники разгромлены.

Какие же надо иметь мотивы и сколько ненависти, чтобы именно в этот момент публиковать программный текст, изобличающий "блогера-разоблачителя", мошенника и фашиста Навального??

Навальный в свойственной себе манере блестяще выступил с последним словом.

Виктор Матизен:

Уверен, что все речи, которые произнес Навальный на судах в качестве последних слов обвиняемого, войдут в хрестоматии ораторского мастерства наравне с речами Цицерона и других крупнейших ораторов.

Но вскоре после этого Amnesty International лишила Навального статуса "узник совести".

В марте начались сообщения о том, что на главного политзэка страны давят в тюрьме.

Навальный объявил голодовку.

Голодовка продолжалась несколько недель, но затем была остановлена, а на конец апреля был намечен большой протестный митинг, в итоге фактически провалившийся.

Вскоре после этого команда Навального сообщила о роспуске всех штабов, но от дальнейших репрессий это не уберегло. Летом Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Навальным и ФБК.

Несмотря ни на что, продолжали множиться и новые уголовные дела против Алексея Навального.

Затем часть российской оппозиции была очень разгневана, что не Навальному дали Нобелевскую премию мира, но спустя пару недель ему присудили премию имени Сахарова.

Навальный и его сторонник продолжали отстаивать свою тактику "умного голосования", но была ли она полезна на последних выборах, ясного ответа нет (почитать ожесточённую полемику можно здесь, здесь или вот здесь).

2021 год, вне всякого сомнения, был годом самых массовых политических репрессий в постсоветской России.

Иностранными агентами были признаны многие авторитетные СМИ, включая, например, "Медузу" или "Дождь"

Адвокат Иван Павлов, "девочка с Конституцией" Ольга Мисик, историк и публицист Николай Платошкин, видеоблогер Юрий Хованский, историк Юрий Дмитриев, ректор Шанинки Сергей Зуев, сторонница Навального Лилия Чанышева – вот далеко не полный список людей, об арестах, обысках, приговорах и вынужденной эмиграции которых горячо писали в сети.

Несколько раз в Рунете спорили о судьбе "Мемориала": сперва на организацию попросту напали, в ноябре был подан иск о ликвидации обеих организаций, работающих под этим названием. Перед самым Новым годом суд удовлетворил требование прокуратуры.

Не отставала от путинской России и "братская" лукашенковская Беларусь. После принудительной посадки самолёта с журналистом Романом Протасевичем Лукашенко жёстко называли "картофельным Каддафи".

Это не помешало "Каддафи" устроить романтическую прогулку на яхте с Путиным. А уже вскоре весь мир мог видеть, как Протасевича сломали в застенках.

Всеволод Чернозуб:

"Интервью" с Протасевичем гораздо большая жесть, чем посадка самолёта с ним. Это совершенно изуверская, в стиле дорвавшегося до безграничной власти бандита Джугашвили, история унижения и уничтожения человека.

В начале августа в Киеве погиб белорусский политический беженец Виталий Шишов. И примерно тогда же отмечалась годовщина антилукашенковских протестов.

Лукашенко ответил жёстким приговором Марии Колесниковой.

А потом устроил рукотворный кризис на границе с Литвой и Польшей.

Но его усилия увенчались относительным успехом – ему даже позвонила уже покидающая свой пост Ангела Меркель.

Разумеется, весь уходящий год звучала и тема пандемии коронавируса. С весны не утихали споры о том, нужно или нет прививаться (например, тут, тут или тут).

После выборов в Госдуму власти открыто заговорили о "четвёртой волне, а в конце октября объявили одну "нерабочую неделю".

С ноября начала работать система QR-кодов.

Группа известных врачей обратилась с письмом к так называемым "антиваксерам", но, кажется, письмо показалось неубедительным даже сторонникам прививок, не то что их противникам.

Наконец и до России дошёл пресловутый "омикрон".

Как всегда, "Цитаты Свободы" собирали своего рода сетевые некрологи на смерть известных людей, например, "феминистки и гедонистки" Тани Никоновой, режиссёра Владимира Меньшова, рок-музыканта и актёра Петра Мамонова, актёра Жан-Поля Бельмондо, режиссёра Сергея Соловьёва, предпринимателя и мецената Дмитрия Зимина.

Ксения Астафурова:

В соцсетях периодически возникает вопрос, а что про наше время напишут в учебниках? Это и напишут.

В новый 2022-й мы войдём без "Мемориала", с сотнями политзаключённых, с пытками в колониях, с десятками вынужденно эмигрировавших только за этот год (сколько ещё уедут?).