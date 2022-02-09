В России новый максимум случаев COVID-19 c начала пандемии

В России и аннексированном Крыму, по официальным данным, с начала пандемии коронавируса зарегистрирован новый суточный максимум заболевших – более 183 тысяч новых случаев. Умерли за день 669 пациентов.

Рост числа больных в стране начался после новогодних праздников. Медики связывают это с распространением нового штамма "омикрон". Он считается более заразным, но менее летальным.

На фоне роста заболеваемости, в том числе детской, власти не стали вводить локдауны. В России также смягчили правила карантина: контактировавших с больными больше не будут отправлять в изоляцию, а срок карантина для заболевших будет сокращён до одной недели.

С начала пандемии COVID-19 в России выявили более 13 миллионов заболевших. Умерли более 335 тысяч пациентов.

Российские СМИ подсчитали, что избыточная смертность в стране с начала пандемии COVID-19 превысила один миллион человек. Минздрав эти сообщения назвал ложными.

По данным Росстата, в 2021 году естественная убыль населения в России впервые в истории достигла миллиона человек.

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