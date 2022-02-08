В России станут выдавать QR-код на основании антител к COVID-19

В России с 21 февраля можно будет получить QR-код на основании теста на антитела к коронавирусу. Соответствующее решение принял Минздрав.

Как сообщила замглавы российского правительства Татьяна Голикова, QR-коды по антителам будут действительны полгода. У пациентов, которые ранее получили положительный PCR-тест на COVID-19, но не стали фиксировать болезнь у врача, срок действия кодов составит один год.

QR-коды о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции в России требуются при посещении некоторых общественных мест. В конце прошлого года сделать коды обязательными предложило правительство России. Это вызвало недовольство россиян. В итоге рассмотрение законопроектов о QR-кодах отменили.

После новогодних праздников в России начался рост случаев COVID-19. Впервые снижение было зафиксировано 7 февраля. Тогда в стране и аннексированном Крыму, по официальным данным, выявили около 172 тысяч случаев коронавируса.

Рост заражений медики связывают с распространением нового штамма "омикрон". Он считается более заразным, но менее летальным. На фоне роста заболеваемости, в том числе детской, власти не стали вводить локдауны. В России также смягчили правила карантина: контактировавших с больными больше не будут отправлять в изоляцию, а срок карантина для заболевших будет сокращён до одной недели.

С начала пандемии COVID-19 в России выявили более 13 миллионов заболевших. Умерли более 335 тысяч пациентов. Демографы считают, что официальный уровень смертности по причинам, связанным с коронавирусом, в стране занижен примерно в три раза.

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