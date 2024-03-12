В России проводят массовые обыски у художников

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Самаре проводят обыски у местных художников. Они могут быть связаны с делом о госизмене, которое возбудили против участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом сообщают "Сетевые свободы".
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пришли к художнице Катрин Ненашевой и её подруге Наташе Четверио. В их квартире провели обыск, после чего Ненашеву увезли на допрос на машине без номеров, пишет "ОВД-Инфо". Четверио, которую на допрос не забрали, сказала, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене.
В Москве из квартиры увезли знакомую художника Philippenzo – связи с ней нет. В Екатеринбурге после обыска забрали на допрос художника Илью Мозги, в Нижнем Новгороде – художников Артёма Филатова и Андрея Оленева, в Ульяновске – художника Егора Холтова. У него также изъяли картины и системный блок компьютера.
Также обыски проходят у участников арт-группы "Явь", художника Саши Блота, участницы "Партии мёртвых" Кристины Бубенцовой. Обыски провели у участниц Pussy Riot Риты Флорес, Ольги Курачёвой и Ольги Пахтусовой.
В Самаре обыскали квартиру матери художника Дениса Мустафина.
Кроме того, обыск провели у матери Петра Верзилова. Как минимум часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы в рамках расследования дела по статье о госизмене, пишут "Сетевые свободы".
- Верзилов, гражданин России и Канады, уехал из Москвы в 2020 году. В октябре 2023 года Верзилов рассказал в интервью Юрию Дудю, что как минимум с 2022 года служит в украинской армии.
- Вчера, 11 марта, Мосгорсуд отправил на пересмотр дело Верзилова по статье о фейках про российскую армию. По нему его ранее приговорили к 8,5 годам колонии за посты об убийствах в Буче.
- Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны.
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