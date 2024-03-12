В России проводят массовые обыски у художников

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске и Самаре проводят обыски у местных художников. Они могут быть связаны с делом о госизмене, которое возбудили против участника Pussy Riot и бывшего издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Об этом сообщают "Сетевые свободы".

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ пришли к художнице Катрин Ненашевой и её подруге Наташе Четверио. В их квартире провели обыск, после чего Ненашеву увезли на допрос на машине без номеров, пишет "ОВД-Инфо". Четверио, которую на допрос не забрали, сказала, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене.

В Москве из квартиры увезли знакомую художника Philippenzo – связи с ней нет. В Екатеринбурге после обыска забрали на допрос художника Илью Мозги, в Нижнем Новгороде – художников Артёма Филатова и Андрея Оленева, в Ульяновске – художника Егора Холтова. У него также изъяли картины и системный блок компьютера.

Также обыски проходят у участников арт-группы "Явь", художника Саши Блота, участницы "Партии мёртвых" Кристины Бубенцовой. Обыски провели у участниц Pussy Riot Риты Флорес, Ольги Курачёвой и Ольги Пахтусовой.

В Самаре обыскали квартиру матери художника Дениса Мустафина.

Кроме того, обыск провели у матери Петра Верзилова. Как минимум часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы в рамках расследования дела по статье о госизмене, пишут "Сетевые свободы".