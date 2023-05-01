В России проходят первомайские акции. Есть задержанные

В разных регионах России проходят акции, приуроченные к Первому мая.

В Чите Забайкальского края власти согласовали митинг на окраине города. На акцию пришли 33 человека. Они выступили с критикой губернатора Александра Осипова, а также решения президента России Владимира Путина начать войну против Украины, указав на репрессии за антивоенную позицию.

В Новосибирске прошли две акции: шествие в центре города во главе с мэром Анатолием Локтем и митинг на окраине под лозунгом "никакой войны, кроме классовой". Первая, на которой Локоть оправдывал вторжение в Украину, собрала около 200 человек. Вторая, как сообщает издание Doxa, собрала около 50 человек. Согласованный митинг провела коммунистическая организация "Красный поворот". Демонстранты выкрикивали лозунги "Нет фашизму", "Нет капитализму" и "Никакой войны, кроме классовой".

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга за пикет с антивоенным плакатом "Мир! Труд! Май!" и зачеркнутой Z задержали Сергея Тужилова, его увезли в 76-й отдел полиции.

В Екатеринбурге прошло сразу несколько акций. Сёстры Анна и Надежда Сайфутдиновы одновременно вышли на одиночные пикеты с антивоенными плакатами "Миру - мир". Их задержали и увезли в отдел полиции, где на Надежду составили протокол по митинговой статье, а на её сестру — по статье о дискредитации армии из-за того, что она, по версии полицейских, произнесла во время задержания фразу "Россия бомбит Украину". Также в Екатеринбурге на пикет с плакатом "Миру - мир. Нет войне" вышла Татьяна Камчатова. Её задержали и увезли в отдел полиции, а позже отпустили, оформив протокол о повторной дискредитации армии.

В Казани с антивоенным плакатом "Миру - мир, нет войне, свободу политзаключенным" вышел Наиль Мухаметшин. Его также отвезли в отдел полиции.

В ЛДПР заявили, что проводить реальные мероприятия сейчас "не рекомендуется" и организовали митинг в компьютерной игре Minecraft. По утверждению партии, на виртуальную акцию собрались не менее 12 тысяч человек, после чего "сервер не выдержал и рухнул".