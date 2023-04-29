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В Орловской области отменили первомайский митинг и парад Победы

В Орловской области отказались от проведения первомайского митинга и парада 9 мая по соображениям безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Бессмертный Полк мы проведём в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни", – добавил Клычков.

Ранее парад Победы отменили в Курской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму – "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих", сказал губернатор Белгородской области. Традиционных шествий "Бессмертного полка" не будет во всей России.

Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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