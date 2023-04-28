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В Новосибирске согласовали митинг с антивоенными лозунгами

Мэрия Новосибирска согласовала митинг с антивоенными лозунгами. Внимание на это обратило издание "7x7".

Заявку на акцию до ста человек, которая должна состояться 1 мая, подавало движение "Красный поворот". Среди предложенных лозунгов: "Нет – фашизму", "Мир – народам", "Никакой войны, кроме классовой".

"Красный поворот" создали бывшие члены Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) и Российского объединённого трудового фронта. Из РКРП они вышли после того, как та одобрила полномасштабное вторжение России в Украину.

Также мэрия Новосибирска согласовала первомайскую демонстрацию КПРФ в центре города. При этом она запретила партии "Яблоко" проводить 1 мая шествие "За мир", а также не разрешила традиционную "Монстрацию" с абсурдными лозунгами.

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