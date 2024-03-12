В России прошли массовые обыски у художников и активистов

В России во вторник прошли массовые обыски у художников и активистов. "Сетевые свободы" предполагают, что следственные действия связаны с делом о госизмене, возбужденным в отношении бывшего участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Ранее о том, что его обвиняют в госизмене, не сообщалось.

Обыски прошли у местных художников в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Самаре.

В Москве с обыском пришли к матери Верзилова и к участницам Pussy Riot Рите Флорес (Маргарите Коноваловой), Ольге Курачевой и Ольге Пахтусовой. Как минимум часть обысков санкционирована Лефортовским судом Москвы в рамках расследования дела по статье о госизмене, пишут "Сетевые свободы".

В Петербурге пришли к участнице арт-проекта "Партия мертвых" Кристине Бубенцовой, художнице Катрин Ненашевой и ее подруге Наташе Четверио. Ненашеву увезли на допрос на машине без номеров, писало "ОВД-Инфо". Спустя несколько часов Ненашеву отпустили. Четверио позднее сообщила в телеграм-канале, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене против Верзилова.

В Екатеринбурге после обыска забрали на допрос художника Илью Мозги, в Нижнем Новгороде – художников Артёма Филатова и Андрея Оленева, в Ульяновске – художника Егора Холтова. У него также изъяли картины и системный блок компьютера. Последних трёх отпустили из отдела полиции в качестве свидетелей по делу Верзилова, пишет Doxa.

Также сообщалось об обысках у участников петербургской арт-группы "Явь" и художника Саши Блота. "Все вопросы полиции связаны с Верзиловым. Мы с ним не знакомы и никогда никоим образом не общались", - приводит РБК слова участников "Яви".

Еще один обыск прошёл в Самаре по месту прописки художника Дениса Мустафина. Сейчас там живет его мать, у которой изъяли компьютер, рассказал художник "ОВД-Инфо".

Ранее о деле по статье о госизмене против Верзилова не сообщалось. В октябре 2023 года он рассказал в интервью Юрию Дудю, что как минимум с 2022 года служит в украинской армии.