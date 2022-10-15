Блокада Цукерберга. Как пользуются соцсетями вопреки запрету

Росфинмониторинг внес в перечень организаций, причастных к финансированию терроризма и экстремизма, американскую корпорацию Meta Марка Цукерберга. Москвичам уже выносят прокурорские предостережения о пользовании Instagram. Несмотря на это, россияне продолжают пользоваться "экстремистскими соцсетями". Аудитория Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, сократилась в России, но насколько – достоверно неизвестно.

Экстремизм по реализации продуктов

В перечне лиц и организаций, по мнению силовиков, причастных к финансированию терроризма и экстремизма, указываются имена и названия. Запись о Meta – самая необычная: "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ META PLATFORMS INC. ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ – СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ FACEBOOK И INSTAGRAM (META PLATFORMS INC.)".

Meta – единственная в этом списке коммерческая корпорация, а не религиозное или политическое объединение. К тому же на момент запрета наработавшая огромную русскоязычную аудиторию.

WhatsApp избежал запретов

По данным компании Mediascope, в начале 2022 года в России было 84 миллиона пользователей также принадлежащего корпорации мессенджера WhatsApp, 37,8 миллиона пользователей Instagram и 9 миллионов пользователей Facebook.

WhatsApp избежал запретов: мотивируется это тем, что он средство передачи информации от пользователя к пользователю, а не сервис публичного распространения.

Facebook и Instagram были заблокированы в первой половине марта 2022 года. В конце марта Meta признали экстремистской организацией. Блокировки российским властям показалось недостаточно, так как Meta временно разрешила на своих ресурсах насильственные призывы в отношении российских военнослужащих и руководства РФ и Беларуси.

Спорным остался вопрос, являются ли логотипы этих соцсетей экстремистской символикой

"Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например "смерть российским захватчикам". Мы не будем позволять призывы к насилию против гражданских лиц России", – заявлял представитель Meta Энди Стоун.

Также среди причин запрета – систематическое неудаление информации по требованиям российских властей и блокировка аккаунтов российских государственных СМИ с начала вторжения российских войск в Украину.

При запрете Meta речь шла о том, чтобы не преследовать россиян за продолжение использования аккаунтов в Facebook и Instagram. Криминальным называлась оплата рекламы в Facebook и Instagram – это приравнивается к финансированию экстремизма.

Спорным остался вопрос, являются ли логотипы этих соцсетей экстремистской символикой – их часто можно встретить на различных товарах. Многие магазины закрашивали такие логотипы, а российские телеканалы во время трансляций из-за рубежа показывают дисклеймер, что в кадр могут попасть экстремистские символы.

Такая каша, и нет разъяснения суда по этому поводу

– Есть позиция антимонопольного органа, там считают, что логотипы Facebook и Instagram на упаковках товаров не надо удалять. Есть выступления депутатов, в которых говорится, что эти логотипы использовать нельзя. Встречается позиция, что нельзя использовать логотип Meta, а Instagram и Facebook – можно. Такая каша, и нет разъяснения суда по этому поводу, – рассказал Радио Свобода юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян.

Пока предупреждают

Саркис Дарбинян отмечает, что коммерческая реклама, заказанная не у Meta, а оплаченная непосредственно блогеру с аккаунтом в Facebook или Instagram, также пока не запрещена.

Он говорит, что внесение Meta в список Росфинмониторинга похожа на формальность.

– Абсолютно непонятен смысл сего действия. Единственное последствие, которое возникает, – блокировка денег Meta [на территории России]. Meta давно вывела из России все свои активы. Так что сделано это, то ли чтобы формально соблюсти закон, то ли мы что-то не знаем, – говорит Дарбинян.

Больше волнения вызывают предостережения, которые начала выдавать инстаблогерам прокуратура. Примеры такого предостережения опубликовали руководитель "Агоры" Павел Чиков и "Роскомсвобода".

В них говорится, что размещение материалов в Facebook и Instagram, а также призывы подписаться на блоги в этих соцсетях могут трактоваться как экстремистская деятельность.

Пока предупреждения никаких правовых последствий не порождают

– Предостережения, которые получила моя клиентка, инстаблогерша Вероника Логинова, и ещё несколько пользователей от ряда московских районных прокуроров, конечно, вызывают определенную тревожность. Мы обратились в прокуратуру, чтобы нам разъяснили, какие формы пользовательского взаимодействия, с их точки зрения, являются незаконными. Скроллинг, постинг, лайки, эмодзи? Пока мы ответа не получили. Если предостережения не будут отменены, будем обжаловать в вышестоящую прокуратуру и суд. Пока предупреждения никаких правовых последствий не порождают, – отмечает Дарбинян.

– Instagram – это далеко не только развлекательная платформа. Сколько сборов, например, на детей с редкими заболеваниями. Стоит [популярному] блогеру сказать: надо помочь вот этому ребенку. И деньги собирают за сутки! Теперь запрещаем Instagram, и мы лишаем этих детей жизни, – говорит детский психолог Екатерина Парфенова.

Уходят те, кто строил бизнес на покупке рекламы у Meta, что сейчас запрещено

Несмотря на запреты, Парфенова продолжает находить клиентов именно через Instagram: она говорит, что для её бизнеса это самая удобная платформа. До войны Instagram был одним из главных мест, где малый и средний бизнес рекламировал и продавал свои товары и услуги. Многие остались в Instagram до сих пор.

Парфенова отметила, что в основном уходят те, кто строил бизнес на покупке рекламы у Meta, что сейчас запрещено. Если человек умеет обходиться без неё, он вполне может сохранить бизнес в Instagram.

Собеседник Радио Свобода из известного магазина интеллектуальных книг в Москве рассказал, что его магазин много книг продает через Instagram, и вообще не заметно падения количества заказов через эту соцсеть.

Сколько осталось

Из России посещать Facebook и Instagram можно только через VPN-сервисы. Аудитория соцсетей не могла не уменьшиться, но насколько – вопрос остается открытым.

Летом глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил о падении на 80 процентов трафика в Facebook и Instagram из России. К схожим выводам пришла компания Mediascope: по ее данным, посещение Facebook сократилось в восемь раз, Instagram – в четыре.

На момент публикации материала Mediascope не предоставил комментарий Радио Свобода. Другие опрошенные Радио Свобода люди, работающие с соцсетями, в этой оценке сомневаются.

– Люди заходят через VPN, а значит, через разные страны. То есть нет методологии подсчета, как люди используют эти сервисы. Только компания Meta может сказать, сколько у неё пользователей с регистрацией по российским телефонным номерам, и с анкетными данными, в которых указывается Россия, – считает Дарбинян.

Специалист по стратегическому маркетингу Илья Ермолаев считает, что падение посещаемости Facebook незначительное, а Instagram – совсем небольшое.

Есть, например, Rutube, который нормально не работает, но "российского Instagram" нет вообще

– Сотни тысяч человек уехали из России [с начала войны]. Теперь они посещают Facebook через Грузию, Армению, другие страны. Также Минцифры не учитывает статистику посещений через VPN из России. У меня все знакомые, которые "про Z", они тоже есть в Instagram. Потому что у него нет российского аналога. Есть, например, Rutube, который нормально не работает, но "российского Instagram" нет вообще. Возможно, стали заходить реже – раньше пять раз в день, например, теперь два, – отмечает он.

С начала войны по пользованию VPN Россия вышла на второе место в мире, этими сервисами пользуются миллионы россиян. В целом снижение количества пользователей в Европе сама Meta оценила в 4 миллиона человек – с 307 до 303 миллионов человек. Снижение компания связывает с блокировкой в России, которую Meta также определяет как страну европейского региона.

Собеседник Радио Свобода, создатель ряда оппозиционных сетевых ресурсов, отметил, что с блокировкой Meta в сегменте политической информации в соцсетях на абсолютное первое место в России вышел Telegram. В принципе, по его мнению, другие соцсети политической группе или СМИ можно не вести вообще.