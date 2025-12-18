В России секс-просветительнице Казанцевой заочно дали 9 лет колонии

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил секс-просветительницу Александру Казанцеву к девяти годам колонии общего режима по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии, участии и вовлечении в деятельность экстремистской оганизации, а также уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента". Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Поводом для преследования, по данным SOTAvision, стали посты в её телеграм-каналах. В частности, по версии следствия, в феврале 2025 года Казанцева разместила на странице в одной из соцетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о российской армии.

Кроме того, Казанцева, как говорится в пресс-релизе прокуратуры, с декабря 2023 года по май 2025 года начала участвовать в деятельности организации, которую в России признали экстремистской. Речь идет о несуществующем международном движении ЛГБТ. Активистка, как утверждается, систематически совершала действия организационного характера и вовлекала в это движение неограниченный круг лиц.

Казанцеву несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки "иноагента". В марте 2025 года её объявили в розыск, а в октябре Росфинмониторинг внес активистку в перечень "террористов и экстремистов".