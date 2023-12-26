В России создатель "Масяни" и политик Гудков объявлены в розыск

МВД России объявило в розыск создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева. Мультипликатора ищут по статье Уголовного кодекса, но по какой именно, неизвестно. Куваев с 2006 года живёт в Израиле.

В пятницу на прошлой неделе Минюст России признал создателя "Масяни" так называемым иноагентом. На сайте ведомства указано, что мультипликатор выступал против специальной военной операции – так российские власти называют войну России против Украины.

В октябре стало известно, что против Куваева возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Подробности дела не сообщались, но в телеграм-каналах появлялась информация о том, что поводом для дела стал 169-й эпизод "Масяни", в котором главная героиня предлагает российским солдатам сдаваться в плен.

После нападения России на Украину Куваев выпустил несколько антивоенных серий "Масяни". В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт с фильмом Куваева из-за "дискредитации вооруженных сил" России.

Кроме того, в розыск объявлен создатель анимационного сериала Mr. Freeman Павел Мунтян. В октябре в отношении него возбудили уголовное дело по статье о так называемых фейках о российской армии. По данным телеграм-канала "База", поводом стал пост мультипликатора в телеграме с упоминанием причастности российских военных к убийствам мирных жителей в украинском городе Буча.

На днях суд в Москве оштрафовал Мунтяна по административной статье о дискредитации армии. Что стало поводом для составления протокола, неизвестно.

В апреле Минюст признал Мунтяна иностранным агентом. Последние несколько лет Мунтян живёт на Кипре.

В базе МВД также появилась карточка розыска бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова – без указания подробностей об уголовном деле. Политик проживает за границей. В феврале его признали иноагентом. Минюст тогда указывал, что политик негативно высказывался о российских военнослужащих и призывал к предоставлению оружия Украине.

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