Правозащитники причисляют к числу политических заключённых в России как минимум 420 человек. Это в 5 раз больше, чем пять лет назад. Такую оценку приводит издание "Медуза" со ссылкой на правозащитный центр "Мемориал".

Из 420 человек в списке "Мемориала" 360 преследуются по религиозным мотивам. В основном это мусульмане, которым вменяют участие в запрещенных в России исламистских организациях, и последователи церкви Свидетелей Иеговы, внесённой властями в список экстремистских организаций.

Число политзаключённых растёт преимущественно за счёт преследования по религиозным мотивам. Однако "Мемориал" отмечает, что в ноябре в России началась "репрессивная волна", в результате которой, например, в колонии оказался оппозиционный политик Алексей Навальный, а многие его сторонники оказались осуждены или арестованы.

Реальное число политзаключённых в России, скорее всего, выше в несколько раз, просто не все они попали в мониторинг, отметил в интервью "Медузе" руководитель направления "Поддержка политзаключённых" в "Мемориале" Сергей Давидис. Это значит, что общее число таких узников может быть даже выше, чем в позднем Советском Союзе. По оценке организации, к моменту освобождения политических заключённых по поручению генсека КПСС Михаила Горбачёва, их в стране было около 700 человек.

"Медуза" признана в России СМИ – иностранным агентом. Издание не согласно с этим решением и обжалует его в суде. Правозащитный центр "Мемориал" включён в список иностранных агентов. Организация не согласна с этим решением.