Cуточная смертность от коронавируса в России второй день подряд обновляет максимум. По состоянию на утро 3 ноября скончались, по официальным данным, 1189 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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За сутки выявлено 40 443 новых случаев заражения — это второй показатель с начала пандемии. Общее число выявленных случаев, по официальным данным, достигло 8 633 643.

Темп прироста смертности, согласно официальным данным, почти не меняется, что даёт основания предполагать, что власти скрывают реальную статистику. Независимые демографы отмечают, что исторически смертность занижается приблизительно в три раза. Это означает, что зафиксированная общая смертность в 242 060 человек с начала пандемии в реальности может превышать 700 тысяч.

Из-за роста заболеваемости по всей России и в аннексированном Крыму, который тоже учитывается в статистике, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. 1 ноября первый российский регион, — Новгородская область, — объявил, что продляет режим нерабочих дней ещё на неделю — до 14 ноября.