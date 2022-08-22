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Россияне за 3,5 часа собрали 200 тыс. рублей на штрафы Елене Шукаевой

Журналистка Елена Шукаева

Россияне за 3,5 часа собрали полную сумму, необходимую для оплаты штрафов уральской журналистки Елены Шукаевой - 200 тыс. рублей. Об этом сообщает канал "7х7". Сбор средств был объявлен в телеграм-канале "Росштраф" утром в понедельник, и к полудню нужная сумма была собрана.

Елена Шукаева - журналистка из Екатеринбурга, сотрудничавшая с русской службой Радио Свобода, а ранее с "Новой газетой" и Youtube-каналом "Вот так", активистка общества "Мемориал" - была признана виновной в неоднократной "дискредитации Вооруженных сил России". Суд назначил ей пять штрафов по 40 тыс. рублей каждый. Шукаева пыталась оспорить решение суда, и 17 августа ее арестовали в зале суда на 14 суток по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций. Поводом стали посты Шукаевой в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на YouTube-канал оппозиционера Алексея Навального.

Арест Шукаевой осудил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Криминализация правды российскими властями не заставит нас прекратить предоставлять нашей аудитории честные и сбалансированные новости, которые являются альтернативой кремлёвской лжи и манипуляциям", - сказал он. Несколько журналистов, сотрудничающих с русской службой Радио Свобода (в частности, Андрей Новашов и Светлана Прокопьева) в этом году уже подвергались судебным преследованиям по тем же статьям, по которым наказана Шукаева.

20 августа Елена Шукаева в СИЗО объявила голодовку в знак протеста против своего ареста, который она считает незаконным.

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