В России возобновили выдачу загранпаспортов нового образца

МИД России возобновил приём заявлений о выдаче биометрического загранпаспорта. В августе её приостановили "по техническим причинам".

В загранпаспорт нового поколения встроен микрочип, в котором хранится цветное фото владельца, отпечатки его пальцев и другая информация. Ранее сообщалось о дефиците чипов в стране из-за западных санкций, введённых против России в ответ на её вторжение в Украину. Большинство чипов Россия закупала в странах Европы, Китае и Южной Корее. Азиатские страны также во многом поддерживают ограничения, опасаясь вторичных санкций.

По причине недостатка микросхем в России среди прочего заморозили проект электронных паспортов и стали "выковыривать" чипы из невостребованных банковских карт.