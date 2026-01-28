В России возобновлено расследование в отношении сестёр Хачатурян

Следственный комитет возобновил расследование в отношении Ангелины, Марии и Крестины Хачатурян по делу об убийстве в 2018 году их отца Михаила Хачатуряна. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

По словам защитника, дело возобновили, чтобы определить, действовали ли сестры в пределах необходимой обороны или это было убийство. Он отметил, что защита еще не получила от Мосгорсуда постановление по делу Михаила Хачатуряна. После получения документа защита намерена подать в суд ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян.

Представитель семьи Михаила Хачатуряна Георгий Чугуашвили заявил РИА Новости, что сестрам Хачатурян будут "вменять то, что и вменяли ранее – убийство". "Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет", – сказал Чугуашвили.

В июле 2018 года сёстры Хачатурян были задержаны полицией по подозрению в убийстве отца – Михаила Хачатуряна. В отношении сестёр было возбуждено уголовное дело об убийстве по предварительному сговору. Эта статья подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет. По показаниям сестёр, отец много лет избивал и насиловал их. Экспертиза подтвердила заявления.

Дело дошло до суда, но было возвращено в прокуратуру. Оно вызвало широкий общественный резонанс, в России проходили многочисленные демонстрации и пикеты в поддержку сестёр Хачатурян и против домашнего насилия.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело против Михаила Хачатуряна . Оно рассматривалось в закрытом режиме. Изначально Хачатуряну вменялись в вину истязания и сексуальное насилие в отношении дочерей, позже обвинение было ужесточено: ему также обвинили в систематическом и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В апреле 2025 года Бутырский районный суд Москвы признал Хачатуряна виновным по делу о насилии над собственными дочерьми. Уголовное дело прекратили в связи со смертью обвиняемого. Прокуратура заявила о доказанности вины и попросила прекратить уголовное преследование из-за смерти подсудимого, указав на отсутствие оснований для реабилитации. Эту позицию поддержала защита сестёр.