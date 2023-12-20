В России возродят спортивные парады на Красной площади

Президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С инициативой о возрождении традиции спортивных парадов на Красной площади в октябре выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Первый парад физкультурников на Красной площади прошёл в 1919 году. С 1931 года такие парады стали проводить регулярно в присутствии Иосифа Сталина. В них участвовали тысячи человек. В годы Великой Отечественной войны парады не проводились.

В августе 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоялся Всесоюзный парад физкультурников с участием 25 тысяч человек из всех республик СССР. С тех пор у стен Кремля стали проводить только демонстрации трудящихся и военные парады, а спортивные парады перенесли на московский стадион "Динамо", где это мероприятие проводили до 1954 года. В последующие годы спортивные праздники, более скромные по масштабам, устраивали на крупных столичных стадионах, ими открывали Спартакиады народов СССР.

В декабре прошлого года в России по инициативе Владимира Путина было создано государственное молодёжное движение под названием "Движение первых" – некий аналог пионерии в СССР. Путин даже предлагал называть участников движения пионерами. Массовая пионерская организация просуществовала до распада СССР в 1991 году.