В России впервые более 1000 смертей от COVID-19 за одни сутки

Жертвами коронавируса в России за последние сутки стали 1002 пациента. Общее число смертей среди инфицированных в России составляет теперь 222 315. Агентство ТАСС называет это "новым максимумом", ссылаясь на данные, опубликованные в субботу федеральным оперативным штабом по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба, сообщает ТАСС.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19, Денис Проценко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, в больницы поступает очень много пациентов и койки в инфекционных госпиталях "стремительно заполняются". "Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" – отметил врач.

Больше новостей Радио Свобода - в видеосюжетах: