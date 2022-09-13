В России впервые обратились в суд из-за климатической политики страны

Совместный иск в Верховный суд России подали Московская Хельсинская группа, движение "Экозащита!–Женсовет" и восемнадцать россиян. Истцы утверждают, что климатическая стратегия России предусматривает многолетний рост выбросов парниковых газов, что нарушает права граждан на жизнь и охрану здоровья. Об этом сообщает издание "Кедр.медиа", которое ознакомилось с исковым заявлением.

Истцы намерены оспорить президентский указ "О сокращении выбросов парниковых газов" и Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Авторы иска со ссылкой на заключение экологов отмечают, что документами предусмотрен рост выбросов парниковых газов в России как минимум до 2030 года.

Фактическое увеличение эмиссии парниковых газов нарушает фундаментальные права граждан, считают истцы. Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и становятся интенсивнее ливни и периоды жары. Они в свою очередь вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.

В иске указывается, что в 2010 году аномальная жара в России стала непосредственной причиной более 50 тысяч преждевременных смертей. Количество погибших из-за жары в 2021 и 2022 годах ещё предстоит установить.

У Верховного суда есть три дня, чтобы решить, принимать ли иск к рассмотрению. Если суд откажет, активисты планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.