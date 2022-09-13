В России впервые обратились в суд из-за климатической политики страны

Совместный иск в Верховный суд России подали Московская Хельсинская группа, движение "Экозащита!–Женсовет" и восемнадцать россиян. Истцы утверждают, что климатическая стратегия России предусматривает многолетний рост выбросов парниковых газов, что нарушает права граждан на жизнь и охрану здоровья. Об этом сообщает издание "Кедр.медиа", которое ознакомилось с исковым заявлением.
Истцы намерены оспорить президентский указ "О сокращении выбросов парниковых газов" и Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Авторы иска со ссылкой на заключение экологов отмечают, что документами предусмотрен рост выбросов парниковых газов в России как минимум до 2030 года.
Фактическое увеличение эмиссии парниковых газов нарушает фундаментальные права граждан, считают истцы. Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления, из-за которого в мире учащаются и становятся интенсивнее ливни и периоды жары. Они в свою очередь вызывают стихийные бедствия, приводящие к гибели людей и животных, разрушению домов и инфраструктуры.
В иске указывается, что в 2010 году аномальная жара в России стала непосредственной причиной более 50 тысяч преждевременных смертей. Количество погибших из-за жары в 2021 и 2022 годах ещё предстоит установить.
У Верховного суда есть три дня, чтобы решить, принимать ли иск к рассмотрению. Если суд откажет, активисты планируют обратиться в Европейский суд по правам человека.
- В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Ряд юристов и правозащитников настаивает, что Европейская конвенция по правам человека распространяется на Россию ещё в течение полугода после её исключения из Совета Европы. Россию вывели из Совета Европы 16 марта в ответ на её вторжение в Украину.
- Россия является одним из крупнейших в мире источников метана – парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. На саммите ООН по климату в ноябре 2021 года более сотни стран договорились сократить свои выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году. Россия соглашение не поддержала.
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