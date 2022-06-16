На российской шахте зафиксировали крупнейшую утечку метана

Российская угольная шахта "Распадская" в Кузбассе, согласно спутниковому мониторингу, выбрасывала в январе около 90 тонн метана в час. Это крупнейшая зафиксированная утечка метана. Об этом сообщает издание The Guardian.

Канадская компания GHGSat, которая занимается спутниковым мониторингом выбросов парниковых газов с 2016 года, заявила, что из "Распадской" в январе 2022 года тянулось 13 шлейфов метана размером от 658 до 17 994 килограммов в час. Об открытии компания рассказала только сейчас, поскольку ей потребовалось время, чтобы проверить свои выводы и связаться с оператором "Распадской". Как сообщили в компании, оператор не ответил.

Компания предполагает, что утечка происходила в течение всего второго полугодия 2021 года, а сейчас составляет примерно треть от январского объёма. По оценке Броуди Уайта, директора по энергетике, свалкам и шахтам в GHGSat, утечка на "Распадской" на 25% увеличивает количество выбросов, полученных от сжигания всего угля, добытого на шахте.