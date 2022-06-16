На российской шахте зафиксировали крупнейшую утечку метана

Российская угольная шахта "Распадская" в Кузбассе, согласно спутниковому мониторингу, выбрасывала в январе около 90 тонн метана в час. Это крупнейшая зафиксированная утечка метана. Об этом сообщает издание The Guardian.
Канадская компания GHGSat, которая занимается спутниковым мониторингом выбросов парниковых газов с 2016 года, заявила, что из "Распадской" в январе 2022 года тянулось 13 шлейфов метана размером от 658 до 17 994 килограммов в час. Об открытии компания рассказала только сейчас, поскольку ей потребовалось время, чтобы проверить свои выводы и связаться с оператором "Распадской". Как сообщили в компании, оператор не ответил.
Компания предполагает, что утечка происходила в течение всего второго полугодия 2021 года, а сейчас составляет примерно треть от январского объёма. По оценке Броуди Уайта, директора по энергетике, свалкам и шахтам в GHGSat, утечка на "Распадской" на 25% увеличивает количество выбросов, полученных от сжигания всего угля, добытого на шахте.
- Россия — один из крупнейших в мире источников метана.
- В краткосрочной перспективе — газ разлагается в атмосфере двадцать лет — метан более чем в 80 раз сильнее влияет на глобальное потепление, чем углекислый газ. Недавние исследования показали, что сокращение выбросов метана — один из самых быстрых способов замедлить глобальное повышение температуры. На саммите ООН по климату в Глазго в ноябре 2021 года более сотни стран договорились сократить свои выбросы метана как минимум на 30% к 2030 году. России среди них не было.
- Все подземные угольные шахты производят метан, который необходимо выводить, чтобы он не накапливался и не привёл к взрыву. Однако существуют более экологичные способы удаления метана: например, его можно окислять и уже потом выбрасывать в окружающую среду.
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