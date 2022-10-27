В России впервые прекратили уголовное дело о фейках об армии

Нижегородское управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о фейках об армии за отсутствием состава преступления. Это первый известный такой случай с начала войны. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

Дело на жителя Нижнего Новгорода, имя которого не сообщается, завели за публикацию в соцсетях ссылки с видео о действиях российских военных в городе Буча в апреле. Их подозревают в совершении военных преступлений, в том числе убийствах мирного населения.

Как пишут "Сетевые свободы", адвокат нижегородца смог доказать отсутствие у его подзащитного умысла на распространение информации, противоречащей официальной версии министерства обороны. Суд принял во внимание, что ролик был опубликован до того, как ведомство обнародовало свою версию происходившего в украинском городе.