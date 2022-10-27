В России впервые прекратили уголовное дело о фейках об армии

Нижегородское управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о фейках об армии за отсутствием состава преступления. Это первый известный такой случай с начала войны. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".
Дело на жителя Нижнего Новгорода, имя которого не сообщается, завели за публикацию в соцсетях ссылки с видео о действиях российских военных в городе Буча в апреле. Их подозревают в совершении военных преступлений, в том числе убийствах мирного населения.
Как пишут "Сетевые свободы", адвокат нижегородца смог доказать отсутствие у его подзащитного умысла на распространение информации, противоречащей официальной версии министерства обороны. Суд принял во внимание, что ролик был опубликован до того, как ведомство обнародовало свою версию происходившего в украинском городе.
- Статью о фейках об армии ввели в Уголовный кодекс почти сразу после начала вторжения России в Украину. С тех пор, по данным Генпрокуратуры, по ней возбуждены 149 дел. Статья предполагает до 15 лет заключения за распространение любой информации, не совпадающей с точкой зрения Минобороны. В СИЗО и розыске по этой статье оказались десятки людей, среди них - политик Илья Яшин, адвокат Дмитрий Талантов, бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова.
- Российские войска занимали город Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
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