"Их совсем сорвало с катушек". День голосования в России во время войны

11 сентября в России –​ единый день голосования. В выборах, которые проходя в 81 регионе, могут принять участие 43 миллиона избирателей. В 15 регионах будут выбирать губернаторов, в 6 регионах – региональные парламенты, а в 11 – городские думы административных центров. В Москве состоятся муниципальные выборы.

Нынешняя избирательная кампания проходит на фоне войны России против Украины, и наблюдатели отмечают, что это не могло не отразиться на ее характере. Находящийся в заключении оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян пойти на выборы 11 сентября и проголосовать против режима Путина.

В обращении Навального отмечается, что после войны в России снова возникла дискуссия, имеет ли смысл ходить на выборы. Он утверждает, что ходить на выборы нужно. "Путин правит и смог устроить преступную войну, опираясь на репрессии, контроль над судебной системой, пропаганду и партию "Единая Россия", – говорится в обращении Навального.

Любое действие, направленное на ослабление путинской системы, правильное и является долгом гражданина, считает оппозиционный политик. Участие в выборах, по мнению Навального, остается хоть и не самым эффективным сегодня, но самым простым способом борьбы.

В конце августа команда сторонников Навального вновь объявила о запуске "Умного голосования" на муниципальных выборах в Москве, призвав всех москвичей объединиться. Раньше проект поддерживал проходных кандидатов любой идеологии, если они были не из "Единой России". Теперь он ограничил поддержку людьми, идейно близкими сторонникам Навального.

В своём обращении политик напоминает, что власти объявили проект экстремистским, а многих оппозиционных кандидатов отстранили от выборов.

По словам Навального, его команде удалось "сломать "все системы блокировок и цензуры и восстановить доступ пользователей к сайту и приложению "Умного голосования". "Участвуя в умном голосовании, вы голосуете против войны, коррупции, лжи и нищеты", – заявил он.



За выборами в России, по традиции, следит движение "Голос", которое открыло горячую линию к единому дню голосования и подготовило несколько докладов о его специфике в 2022 году. Их данные говорят, что во многом нынешние выборы похожи на предыдущие: тот же мощный административный ресурс, который работает на кандидатов от партии власти. И приемы те же: подкуп избирателей – к примеру, в Твери голоса покупались за одну тысячу рублей, насилие в отношении неугодных конкурентов – московскому кандидату Сергею Бурцеву из Северного Измайлово неизвестные повредили позвоночник, а Елене Медведевой из Ясенево нанесли травму головы.

Тем не менее война не могла не повлиять на всю кампанию, которая, по словам эксперта "Голоса" Станислава Андрейчука, ведется при фактически введенной в России военной цензуре:

Выборы проходят так, что их почти никому не заметно

– Есть общая атмосфера в обществе, которая коснулась, в том числе, и выборов. В основном, это связано с ограничением свободы выражения мнений и свободы слова. Но мы при этом понимаем, что со свободой слова в России и раньше было не ахти как хорошо, способов получения достоверной информации было не много, и я думаю, что большинство читателей условной "Медузы" или "Новой газеты научились пользоваться VPN. Кроме того, в этом году набор регионов очень специфический, выборов мало, выборы очень скучные, и никто особо не хочет в них вкладываться: ни оппозиция, потому что нет сил, денег и всего остального, ни власть, потому что занята другими вещами. Поэтому выборы проходят так, что их почти никому и не заметно.

–​ Тем не менее "Голос" следит за этими выборами, какими бы скучными они ни казались со стороны. О каких нарушениях вам сообщают из регионов?

Традиционная история – отказ в регистрации кандидатов

– Традиционная история, которая идет по этапам избирательной кампании, – это отказы в регистрации кандидатов в июле и августе. Правда, в этом году этих случаев было не так много, потому что самих кандидатов было мало. Людей, которые хотели выдвинуться, и партий, которые хотели выдвинуть свои списки, было в целом меньше, чем обычно. Это одни из самых низких показателей за последние десять лет. Но от региона к региону ситуация отличается. Когда началась стадия отсева, уже даже после момента регистрации начались суды. Мы видим, что в Москве суды активно снимали людей уже после того, как они получили регистрацию.

В других регионах такое тоже происходит. В последние дни перед днями голосования, а где-то досрочное голосование уже началось, мы видим истории, связанные с принуждением избирателей. Людей просто заставляют идти на избирательные участки, заставляют регистрироваться в системе дистанционного электронного голосования. Ну и обычная история российских выборов – незаконная агитация и неравенство прав кандидатов в средствах массовой информации в целом. Такое привычное злоупотребление административным ресурсом.

Но в целом настрой у власти такой, что эти выборы надо провести максимально тихо. Нарушений почти нет, потому что эта кампания властям не нужна. Они уже ничего не могут в ней выиграть, могут только удержать те позиции, которые у них и так уже были. Привлекать внимание к выборам им не очень интересно даже в плане нагона людей на избирательные участки. На мой взгляд, это самая тихая кампания за все время наблюдения "Голоса", но не в плане отсутствия нарушений, а в плане отсутствия выборов как таковых, – считает Станислав Андрейчук.

Наиболее динамично и драматично предвыборная кампания проходила в Москве: там самых ярких и известных оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты вначале регистрировали, а затем снимали с выборов. 12 августа о снятии с выборов сообщила депутат муниципального округа Гагаринский в Москве Елена Русакова.

Также с выборов сняли действующих муниципальных депутатов Елену Селькову, Юлию Щербакову, Константина Янкаускаса, Ивана Шматина, Андрея Морева, Нодари Хананашвили и Григория Толкачева. В общей сложности под уголовным и административным преследованием находятся 78 действующих депутатов, 50 из них в Москве. Такой список составил Земский съезд.

Кандидата от партии "Яблоко", действующего муниципального депутата Андрея Морева сняли с выборов за то, что провокаторы наклеили на его машину наклейку "Умного голосования" Алексея Навального. Андрей Морев рассказал Радио Свобода, как он и его коллеги вели избирательные кампании во время войны:

После 24 февраля их совсем с катушек сорвало

– В Москве всегда был сильный административный ресурс, но после 24 февраля их совсем сорвало с катушек. С выборов сняли под сотню муниципальных депутатов и активистов. Против тех, у кого находят какие-то посты в соцсетях с упоминанием Алексея Навального или "Умного голосования", фабрикуются дела по статье 23 – "Демонстрация экстремистской символики. Причем это могут быть посты 5–7-летней давности, и на основании этого делается вывод о том, что они сотрудничали со штабами Навального. Вторая тема – это то, что люди в прошлом уже получили административные аресты за участие в каких-то акциях, причем как обычные граждане, а не как организаторы. Теперь это считается участием в экстремистской организации, их повторно наказывают и за счет этого лишают пассивного права на три года, как, например, Павла Еренина.

Мне просто наклеили на машину наклейку "Умного голосования", ничего не найдя в соцсетях. У меня есть видеозапись того, как это происходило. Но ни сотрудники полиции, ни суд не сочли мои доказательства существенными. Они сказали, что нет оснований не доверять свидетелям. Меня посадили на 15 суток в спецприемник, и потом на основании этого ТИК лишил меня статуса кандидата, хотя до этого я был зарегистрирован. Почти такая же история произошла с Татьяной Касимовой в Хамовниках: ей просто наклеили агитацию "Умного голосования", и потом на основании этой бумажки, которую она в первый раз увидела в суде, ей сказали, что она распространяла экстремистские материалы. То есть в этом году в Москве очень грязная кампания. Но при этом мы продолжаем бороться, потому что наши кандидаты еще есть во многих районах Москвы, – говорит Андрей Морев.

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Елена Котеночкина, которая покинула Россию из-за уголовного преследования, полагает, что война внесла ощутимые коррективы и в предвыборную повестку, и в состав участников нынешних выборов в Москве.

Когда твоя страна убивает невинных людей, сложно помогать жителям с их бытовыми проблемами

– Некоторые действующие московские муниципальные депутаты были арестованы за публично высказанное осуждение военной агрессии России против Украины. Алексей Горинов уже получил за это уголовный срок. Илья Яшин задержан. Другие вынуждены были уехать во избежание ареста. Многие из них, не будь войны, баллотировались бы вновь. Например, Люся Штейн и Виктор Котов из Басманного района. Я должна была возглавить команду "Солидарности" в нашем Красносельском районе, потому что Илья Яшин решением ЦИК был лишен пассивного избирательного права в 2021 – за то, что, якобы был причастен к штабам Навального Впрочем, даже если бы я не была заочно арестована по обвинению в преступлении по статье 207.3 УК РФ, я не уверена, что была бы готова идти на выборы в фашистском, по сути, государстве.

Когда твоя страна убивает ни в чем не повинных людей, сложно помогать жителям с их бытовыми проблемами, особенно если они поддерживают военную агрессию. Участие в выборах не провластных кандидатов создает видимость конкуренции и демократических выборов и тем самым легитимизирует власть. Хотя, с другой стороны, она уже давно не нуждается в легитимности. При этом я считаю, что если в Москве есть оппозиционно настроенные кандидаты, значит, надо идти голосовать за них. По-моему, высокий уровень нарушений в Москве свидетельствует о неуверенности "Единой России".

–​ Как вы относитесь к "Умному голосованию" Алексея Навального, услышат ли москвичи его призывы прийти на выборы и проголосовать против кандидатов от власти или останутся дома?

Нужно голосовать за тех, кто не поддерживает войну

– "Умное голосование" окончательно лишило меня колебаний – идти или не идти голосовать. Его принцип на этих выборах, на мой взгляд, таков: недостаточно просто голосовать против "Единой России", нужно голосовать за тех, кто не поддерживает войну или никак не демонстрирует ее поддержку. Это голосование может более-менее показать, как москвичи относятся к войне. Ведь соцопросы при тоталитарном режиме, в условиях репрессий не дают релевантной картины. Также важно идти на эти выборы, чтобы поддержать независимых кандидатов. В умном голосовании участвует вся платформа "Выдвижение", яблочники, кто-то от "Новых людей", кто не замаран поддержкой войны. Важен не столько результат – при трехдневном голосовании с использованием ДЭГ (дистанционное электронное голосование. – РС) и админресурса он, очевидно, будет не в пользу независимых кандидатов. Но важно смешать им карты, – полагает муниципальный депутат из Москвы Елена Котеночкина.

Политолог Константин Калачев уверен, что проведение "специальной военной операции" наложило отпечаток на выборы в регионах: губернаторы и кандидаты в законодательные собрания используют в своих кампаниях патриотическую риторику, призывая граждан "сплотиться вокруг флага и в сложное время во всем поддержать руководство страны". Впрочем, в победе правящей партии политолог не сомневается: хотя бы потому, что на выборы, по его мнению, в основном, пойдут люди, лояльные по отношению к власти, а оппозиционно настроенные россияне останутся дома:

Люди, которые могли бы быть лидерами протеста, находятся за пределами России или лишены такой возможности

– Люди, которые могли бы быть триггерами и лидерами протеста, либо находятся за пределами Российской Федерации, либо лишены возможности вести активную общественно-политическую деятельность. То есть несистемная оппозиция как таковая разгромлена, общество атомизировано, есть общая апатия. У той части общества, которая не поддерживает специальную военную операцию, есть разочарование в выборных процедурах, но плетью обуха не перешибешь. Понятно, что в любом случае эти выборы будут отражать волю большинства, а тогда зачем в них вообще участвовать? Кстати, дискуссии внутри самой оппозиции по поводу участия или неучастия в выборах тоже, естественно, отразятся на их результате.

–​ Как вы относитесь к "Умному голосованию" Алексея Навального?

"Умное голосование" приравняли к экстремизму, и люди это прекрасно знают

– "Умное голосование" у нас приравняли к экстремизму, и люди это прекрасно знают. Все прекрасно помнят, что некоторых кандидатов снимали за посты с символикой "Умного голосования", которые выходили год, два, три назад. То есть совершенно очевидно, что героев мало, и искать, кого там поддержали, кого не поддержали, будут далеко не все из тех, кто это сделал бы в другой ситуации. Я не думаю, что эта тема будет сейчас по-настоящему резонансной, тем более на муниципальных выборах. Какие-то отголоски этой темы доносятся из социальных сетей, где кандидаты выясняют отношения. Кто-то недоволен тем, что его не поддержали, кто-то, наоборот, считает, что эта поддержка играет роль "черной метки", и теперь власть сделает все возможное, чтобы не дать этому человеку выиграть. Есть разные точки зрения. Я не думаю, что сейчас это будет эффективным инструментом, – считает политолог Константин Калачев.