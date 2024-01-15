В России выросла заболеваемость алкоголизмом

В России впервые за десять лет выросло число поставленных диагнозов "алкогольная зависимость", следует из доклада Росстата.

По данным ведомства, с 2010 по 2021 год число впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось на сто тысяч: со 153,9 до 53,3 тысячи человек. В 2022 году врачи выявили 54,2 тысячи таких пациентов.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", причинами роста заболеваемости называют пандемию COVID-19, социально-экономические потрясения и "усиление геополитических противостояний". В 2022 году началось полномасштабное российское вторжение в Украину. В сентябре того же года президент России Владимир Путин объявил мобилизацию россиян на войну, которая оказалась бессрочной.

В Минздраве сообщали, что в период пандемии в 2020 году "был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя", в частности из-за "стресса от пандемии". Последняя острая фаза COVID-19 в России была в 2021 году.

Также собеседники "Коммерсанта" отмечают, что данные Росстата включают только тех, кто обратился в государственные наркодиспансеры. "В последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику", – отмечает Владимир Менделевич из Казанского государственного медуниверситета.