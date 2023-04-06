"Алкоголь, наркотики, дебоши". Здравница ЧВК "Вагнер"

Тысячи заключенных российских тюрем, завербованных в ЧВК "Вагнер" осенью прошлого года, возвращаются с войны после истечения стандартных полугодовых контрактов. Некоторые сразу отправляются домой, другие после ранений сначала попадают в госпитали на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины, а потом – на "реабилитацию" в Краснодарский край. Как выяснило Радио Свобода, в Анапе и курортном поселке Витязево Евгений Пригожин целиком или частично арендовал для них не менее 8 отелей. Некоторые из этих гостиниц ранее заключали госконтракты с силовыми структурами, другие получают поддержку государства как "субъекты малого и среднего предпринимательства". Родные "вагнеровцев" жалуются, что в этих гостиницах вчерашним зекам не оказывают медицинскую помощь, а сами они злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

18 января в близких к Пригожину телеграм-каналах было опубликовано видео, в котором показано, как он "навещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга". В ролике Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью дорогого экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника. Клиникой оказался бывший медицинский центр "СОГАЗ Медицина", связанный с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой. Раненые бойцы ЧВК "Вагнера" лечатся здесь еще с 2014 года, когда они участвовали в войне в Сирии и в Донбассе.

Для того, чтобы попасть на лечение в эту клинику или даже в обычную больницу, раненым "вагнеровцам" приходится неделями жить в "реабилитационных центрах" на курортах Краснодарского края. Один из таких центров активно рекламирует сам Пригожин: из видео пригожинского "РИА ФАН" следует, что наемников разместили в гостинице "Ясон" в поселке Витязево под Анапой. В помещениях отеля оборудованы койко-места, раненых, как пишут в открытых чатах родственников "вагнеровцев", осматривают специально приглашенные из Санкт-Петербурга специалисты. Сами бывшие заключенные публикуют в соцсетях сделанные в "Ясоне" фотографии с Пригожиным и снимки своих наград – полученных как от ЧВК "Вагнер", так и от Министерства обороны. Именно в "Ясоне" Пригожин встречался с Дмитрием Корягиным, который, как позже выяснили журналисты "Агентства", был осужден за убийство своей бабушки, ветерана Великой отечественной войны. Сейчас система бронирования на сайте гостиницы отключена: даже по видео "РИА ФАН" понятно, что разместить здесь обычных гостей вместе с ранеными негде.

"Ясон" – далеко не единственная гостиница, полностью выкупленная ЧВК "Вагнера" для раненых наемников. Радио Свобода установило еще как минимум 7 таких отелей в Анапе и Витязево. По сообщениям родственников "вагнеровцев", всего таких гостиниц почти 20. При этом хоть какое-то лечение и уход раненые получают только в "Ясоне", в то время как в других отелях они предоставлены сами себе в ожидании распределения на лечение или завершения полугодового контракта.

"Ни лекарств, ни врачей"

Еще одна гостиница, целиком арендованная Евгением Пригожиным под "реабилитационный центр" – трехзвездочный гостевой дом "Калипсо" в курортном поселке Джемете, работающий по системе "все включено" и имеющий собственный огороженный пляж и бассейн.

"Наш ослеп от взрывной волны, полные глаза осколков. Два месяца в госпитале в Луганске. Три месяца в Анапе, пока до воспаления не дошло, пролечили в Витязево. Отправили в Калипсо, где ни лекарства, ни медперсонала, ни врачей, – пишет в одном из чатов родственников "вагнеровцев" жена раненого наемника. – Им плевать на наших парней".

Сами "парни", живущие в "Калипсо", не выглядят недовольными – как, например, "вагнеровец" Артур Хохлов, устроивший в марте целую фотосессию в одном из ее номеров в кепке с шевроном "ЧВК Вагнера" и личным жетоном серии "К", используемой Пригожиным для бывших заключенных.

На сайте отеля "Калипсо" сейчас невозможно забронировать номер ни на одну из дат в календаре. В онлайн-чате на сайте гостиницы Радио Свобода ответили, что продажи на 2023 год закрыты, не назвав причину из-за "отсутствия информации от собственника".

Цены на проживание в "Калипсо" начинаются от 1350 рублей за человека в низкий сезон. Владельцем отеля является ООО "Ренессанс". На сайте госзакупок можно найти 10 контрактов, которые эта компания заключала с отделом МВД РФ по городу Анапе с 2020 по 2022 год – на "услуги по проживанию сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, направленных в служебную командировку в целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период летнего курортного сезона". Общая стоимость контрактов составила почти 40 миллионов рублей.

Колония – окопы – "Мартини" у моря

С одной стороны, родственники заключенных "Вагнера", попавших в Анапу, счастливы, что те, пусть и ранеными, но вернутся домой. Такая удача выпадает не всем: как следует из нескольких сообщений в одном из открытых чатов в телеграме, шансы на выживание у "зеков Вагнера" примерно 1 к 3. С другой стороны, попадание в Анапу таит в себе ряд минусов: такие заключенные гораздо дольше ждут документов о помиловании и получают меньшую зарплату за время "простоя". У некоторых "вагнеровцев" выплаты после перевода на "реабилитацию" упали со ста с лишним до 70-80 тысяч рублей.

"Сегодня брат позвонил, сообщил, что в Анапе после осколочного, 10 февраля получил, из 10 чел 3 остались живыми, он мне звонил 17 и 23 февраля, но не говорил, что в больнице (нельзя было), а он уже был в Луганске после операций, сейчас ждут распределения (вчера 130 человек доставили в Анапу), кого в Москву, кого еще в какой то город", – пишет одна из женщин. Другая рассказывает: "У нас из ИК уезжали около 200 человек, возвращается около 70".

Третьей гостиницей, в которой, как выяснило Радио Свобода, проходят "реабилитацию" раненые бойцы "ЧВК Вагнера", оказалась "Атлантида" в самой Анапе. Фотографии, сделанные в ее номере, еще в декабре 2022 года выложил у себя на странице во "ВКонтакте" пользователь этой соцсети Дмитрий Буторкин. На прикроватной тумбочке – бутылка "Мартини", на другом снимке татуировка в виде свастики, и тут же по соседству – фото, сделанное еще в исправительной колонии.

Не у всех заключенных "реабилитация" ограничивается бутылкой "Мартини". Родные "вагнеровцев" часто пишут о драках и случаях злоупотребления наркотиками, которые вчерашние зеки покупают в интернете (в ЧВК "Вагнер” им выдают кнопочный телефон, но в Анапе участникам программы "реабилитации" разрешено купить смартфон на свои деньги). Для этих случаев разработана система наказаний: даже если боец тяжело ранен, в случае "косяка" его контракт будет продлен на срок от 1 до 3 месяцев. Очередное ужесточение режима произошло в начале этой недели: некоторые родственники связали его с убийством в Санкт-Петербурге прокремлевского военного блогера Владлена Татарского, другие – со злоупотреблениями алкоголем и другими веществами со стороны самих "вагнеровцев".

При поддержке государства

По данным фонда "Русь сидящая" на конец декабря 2022 года, всего в "ЧВК Вагнера" были завербованы около 50 тысяч заключенных. В госпитали Министерства обороны им вход закрыт (туда попадают зеки, подписавшие контракт с военным ведомством), поэтому масштаб организованной Евгением Пригожиным в Анапе "здравницы" не вызывает удивления. Из сообщений в чатах родственников "вагнеровцев" можно узнать и названия других гостиниц, порой выкупленных "поваром Путина" на весь предстоящий сезон. В их числе, например, отель "Санмаринн", который, как следует из базы данных юридических лиц "СПАРК", с 2020 года получает государственную поддержку как "субъект малого и среднего предпринимательства" от Федеральной налоговой службы РФ, Минэкономразвития и Фонда развития бизнеса Краснодарского края. Ни на одну из дат в 2023 году забронировать номер в "Санмаринне" невозможно. Кроме этого, ждущих помилования раненых размещают в гостиницах "Константинополь", "Анапа Арт отель", "Триера" и "Националь". В двух последних, как следует из объявлений на их сайтах, бронирование номеров на 2023 год не производится.

Всего, по данным одной из участниц чата родственников заключенных, "ЧВК Вагнера" выкупили места в 17 гостиницах Анапы, Витязево и других населенных пунктов Краснодарского края. Для того, чтобы люди могли узнать о том, жив ли их родственник и где он находится, создан колл-центр с пятью телефонными номерами для дозвона.

Задержки с документами, отсутствие нормального лечения в ожидании очереди на операцию и трудности в поиске своих родных, которые часто отзывают доверенности на родственников, чтобы те не могли их найти – лишь малая часть проблем, с которой сталкиваются семьи бывших заключенных. За вскрытие цинковых гробов в похоронных конторах берут дополнительные деньги, "кураторы" от "ЧВК Вагнера", которые есть почти в каждом российском регионе, не всегда отвечают на звонки и сообщения, тела погибших путают и отправляют не тем людям, выплаты приходят не вовремя и не полностью, оформление пенсий по потере кормильца и инвалидностей идет со скрипом, наконец, местные власти сплошь и рядом отказывают родным "вагнеровцев" в похоронах с воинскими почестями.

Сам Евгений Пригожин, так и не сумев пока силами своих наемников взять весь Бахмут и получив отпор в Кремле при первой же попытке стать независимой политической фигурой, похоже, немного разочаровался в украинской кампании. Набор заключенных на войну с Украиной теперь осуществляет только Министерство обороны, а "повар Путина", как писало в конце марта агентство Bloomberg, намерен вновь сосредоточить усилия на Африке. Пригожин эти предположения отвергает: "Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", – говорится в сообщении пресс-службы "ЧВК Вагнера".