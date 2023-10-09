В России выросло число попадающих под санкции дорогих автомобилей

В 2022 году количество автомобилей дороже 10 миллионов рублей в России выросло на 22 процента, до 19,8 тысяч. Это происходит несмотря на действующий с марта 2022 запрет Евросоюза ввозить в Россию автомобили даже в два раза дешевле этой планки. Об этом пишет РБК.

Санкции на экспорт предметов роскоши в Россию вступили в силу в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину. Запрет касается автомобилей дороже 50 тысяч евро (более 5,8 млн руб. по тогдашнему курсу, 5,3 миллиона по действующему).

"Те, кто поддерживает военную машину Путина, не должны больше иметь возможность наслаждаться роскошной жизнью, пока бомбы падают на мирных людей в Украине", – заявила тогда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В апреле того же года аналогичное правила ввела Япония.

Согласно статистике российской налогой службы, изученной группы FinExpertiza, больше всего автомобилей дороже 10 миллионов зарегистрировано в Москве 8,2 тысячиЮ Санкт-Петербурге (2 тысячи) и Московской области (1,6 тысячи). В Еврейской автономной области и на Чукотке зарегистрировано по одному такому автомобилю, две машины — в Туве, три — в Ненецком автономном округе. Тем не менее увеличение количества дорогих автомобилей в 2022 году отмечалось в 76 субъектах федерации.

Многие из машин сектора произведены в Европе или европейскими компаниями. Продавец одной из люксовых марок рассказал РБК, что самым продаваемым автомобилем бренда Lamborghini стал внедорожник URUS, средней стоимостью больше 52 миллионов рублей, а у Bentley — Bentayga (свыше 50 миллионов). Производители не оказывают им сервисную поддержку, машины и запчасти к ним чаще всего провозятся в страну контрабандой.

Стоимость таких автомобилей с начала войны увеличилась примерно в два раза, а объём продаж снизился примерно втрое, следует из текста. «Но рынок живет», — говорит изданию представитель автосалона. В его компании самая дорогая проданная машина в 2022 году стоила примерно 300 миллионов рублей, это был Lamborghini Sian.