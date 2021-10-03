В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии

В России, включая аннексированный Крым, от COVID-19 за сутки умерли 890 человек – это максимальное число с начала пандемии коронавируса.

Предыдущий максимум, по официальным данным, выявили 1 октября. Тогда умерли 887 человек. Кроме того, впервые с начала пандемии в стране зарегистрировали более шести тысяч случаев за неделю.

Продолжают расти и цифры по заболеваемости коронавирусом. Оперативный штаб зафиксировал 25 769 новых случаев. Больше всего заразившихся в Москве. Там показатели заболеваемости достигли значений середины июля. Власти связывают это с окончанием сезона отпусков. При этом рост смертности и заболеваемости в стране фиксируется ещё с начала лета.

Некоторые российские регионы вводят ограничения, но на федеральном уровне о таких мерах речи не идёт, заявил на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он призвал россиян вакцинироваться.

По официальным данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в России выявлено более семи с половиной миллионов заражений коронавирусом. Умерли почти 210 тысяч пациентов.

По данным Росстата, смертность от COVID-19 примерно в два раза выше. Оценка независимых демографов, сделанная на основе сведений об избыточной смертности, в три раза выше той, что даёт оперативный штаб, – число умерших оценивается более чем в 600 тысяч.

В стране с конца 2020 года идёт вакцинация против COVID-19 препаратами отечественного производства, но темпы прививочной кампании остаются низкими. По последним данным, полностью вакцинировано менее 30 процентов жителей. Один компонент вакцины получили 33 процента россиян.

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