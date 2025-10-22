В России заблокировали песню Земфиры "Повесица" по требованию РКН

Российские стриминговые сервисы — "Яндекс.Музыка", "VK Музыка", "МТС Музыка" и "Звук" — заблокировали песню Земфиры "Повесица".

Композиция вошла в альбом "Вендетта" 2005 года и содержит строки: "Я хочу повеситься, фонарь, веревка, лестница".

В "Яндексе" заявили, что удаление трека связано с требованиями Роскомнадзора. Остальные площадки причины блокировки не уточнили.

По данным Sota, 21 октября Роскомнадзор по требованию Роспотребнадзора заблокировал страницу пиратского сайта, где размещалась песня.

Согласно закону, Роспотребнадзор может без решения суда требовать блокировку ресурсов, если на них содержится описание "способов совершения самоубийства" или "призывы к нему".