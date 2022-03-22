В России заблокировали сайт телеканала Euronews

В России заблокирован сайт телеканала Euronews, следует из данных Роскомнадзора(РКН). Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России от 21 марта.

В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что на сайте Euronews публиковалась недостоверная информация "о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях.

В РКН напомнили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.

На экранах телевизоров теперь вместо канала висит сообщение, что вещание Euronews приостановлено потребованию правообладателя.