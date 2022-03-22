В России заблокировали сайт телеканала Euronews

В России заблокирован сайт телеканала Euronews, следует из данных Роскомнадзора(РКН). Доступ к сайту euronews.com и его русской версии ru.euronews.com ограничен по требованию Генеральной прокуратуры России от 21 марта.
В Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что на сайте Euronews публиковалась недостоверная информация "о проводимой Вооруженными Силами РФ специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях.
В РКН напомнили, что 4 марта президент России подписал закон о введении уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии.
На экранах телевизоров теперь вместо канала висит сообщение, что вещание Euronews приостановлено потребованию правообладателя.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу из-за закона о фейках против российской армии, который, в частности, запрещает называть войну в Украине войной.
- По данным проекта Роскомсвобода, который отслеживает обновления реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, всего с начала войны было заблокировано более 500 различных ресурсов.
- Сотни журналистов и работников СМИ покинули Россию.
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