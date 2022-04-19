В России запретили онлайн-прокат фильма "Искушение" Пола Верховена

Министерство культуры России запретило онлайн-прокат фильма режиссёра Пола Верховена "Искушение". Ведомство отозвало выданное ранее прокатное удостоверение для показа ленты.

Также сообщается о решении Минкультуры уволить за халатность сотрудника департамента кинематографии, который, как утверждается, допустил нарушения при оформлении документов, что повлекло "незаконную выдачу" прокатного свидетельства картине Верховена. Российские власти посчитали фильм "Искушение" не соответствующим требованиям законодательства, а именно федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Директору департамента кинематографии и цифрового развития объявлен строгий выговор. Отмечается, что нарушения были выявлены в результате проверки деятельности этой структуры.

"Искушение" - франко-голландский художественный фильм. Главные роли в нём сыграли Виржини Эфира, Дафна Патакия и Шарлотта Рэмплинг. В ленте рассказывается о событиях XVII века. Основная героиня - католическая монахиня Бенедетта Карлини из тосканского монастыря, которая влюбляется в новую послушницу.

Фильм, вышедший в широкий прокат осенью и ранее номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, должен был демонстрироваться в России с первой половины октября прошлого года. Но ещё в сентябре министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения из-за сцены провокационного характера.

В марте этого года картина Верховена стала доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах.