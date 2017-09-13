Православный талибан

Ситуация вокруг "Матильды" продолжает накаляться. В понедельник были подожжены две машины у офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, а в Москве отменили предпремьерный показ в кинотеатре "Иллюзион".

Во вторник объединенная сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк" объявила, что откажется от проката "Матильды" из соображений безопасности.

Сергей Смирнов:

Довольно круто! Шантаж и угрозы оказывается отлично работают. Спасибо украинской прокурорке

Ксения Лученко:

Нда. Новости в голове не умещаются: две крупных сети кинотеатров отказались показывать фильм, опасаясь православных погромщиков.

А ведь я ещё помню демонстрации возле НТВ против показа "Последнего искушения Христа". Какие невинные времена были.

Евгений Калюков:

Из мемуаров Рязанова:

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... когда в 1980 году в Москве выпустили в прокат "Гараж", я долго не мог понять, в чем дело? Вроде кинотеатров было немало, и неплохие кинотеатры, но что-то тем не менее казалось необычным. А что именно, я никак не мог постичь! Директриса одного из кинотеатров объяснила мне ситуацию, вернее, принцип демонстрации нашей ленты в столице. Особенность состояла в том, что "Гараж" не шел ни в одном из кинотеатров, которые находились на трассах длинных, черных, бронированных машин. Прокатчики, наученные горьким опытом, не хотели рисковать судьбой фильма. Ведь достаточно было лишь одного звонка какой-нибудь влиятельной персоны, чтобы фильм попал за решетку или, как мягко выражаются, мог бы лечь на полку. И действительно, "Гараж" не демонстрировался ни в "Октябре", ни в Художественном", ни в "Ударнике", ни в "России".

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Тогда все-таки проще было. Рядом с правительственными трассами не показывай, и всё. А сейчас обидевшийся за царя может оказаться где угодно.

Спутник и Погром:

Была государственная цензура. Была советская цензура. Была либеральная цензура. Была чеченско-исламская цензура. А теперь и православная цензура появилась - против царской пиписьки.

Олег Козырев:

Из-за угрозы террористов впервые в российской истории отменяют показ фильма. Путин довел страну до игиловщины.

Марат Гельман:

ну что, через страх мракобесы рулят страной.

Дмитрий Гудков:

Как нацисты в Германии решали, что людям читать и смотреть, так теперь православные террористы... Хотя постойте. А вот же "Идущие вместе" топили книги в туалетах - сколько там лет прошло с тех пор? А вот же государство само продает книги в пленке. Заводит дела на библиотекарей. И как там с погромом на фотовыставке?

Так что нет, это не разрушение монополии. Это расширенная монополия. Все эти православные террористы - они же свои. За святого Владимира Владимировича. И Поклонская - своя.

Тот же Иран он ведь не только про Аллаха, он и про аятолл. Так что когда придут погромщики, они с полным на то правом будут кричать "Властью, данной мне властью..."

А вывод прост: это наше будущее, приближающееся все более стремительно, нынешний фильм - только пробный камень. 86% равнодушных пора призадуматься.

Константин Богуславский:

Государство показало свою полную импотенцию в противодействии экстремизму. Ничего удивительного.

Андрей Коняев:

Сегодня Поклонскую можно поздравить - у нее получилось создать православный терроризм. Штука в том, что даже если Поклонская исчезнет из информационного поля, то терроризм останется. Потому что ребята прочухали - если угрожать, взрывать кинотеатры и жечь машины, то можно добиться реальных результатов (см. отказ от показа Матильды). Православным христианам же теперь предстоит, как и просвещенным мусульманам, учиться открещиваться от таких вот "братьев" по вере. О, дивный новый мир

Елизавета Осетинская:

А вам не приходит в голову, что Поклонская с ее вот этой дикой зацикленностью на Матильде - это и есть оживший герой Серебренникова, который ученик, он же (м)ученик из спектакля? Ведь этот мальчишка именно так заставил взрослых дядек и тетек плясать под свою фанатичную дудку. Он крест к стене прибивал, а у нее мироточит бюст. Теперь с Матильдой этот весь бред происходит в реальности. И теперь серьезные дядьки отказываются от денег, идя на поводу у фанатика. (к слову, АЛМ всегда опасность чует первым, ни разу не ошибся. раз соскочил, значит, там стремно).

Александр Морозов:

тут ставится понятный вопрос: а что будет делать Патриархия со своими "фундаменталистами", которые теперь жгут кинотеатры и автомашины, имеет ли она вообще над ними контроль? Точнее говоря: ведь люди эти куда-то ходят, исповедуются, причащаются - а это означает, что есть и духовенство, которое попустительствует этим поджогам и считает их допустимой формой защиты "христианских ценностей" (как они их понимают)...

Артём Рондарёв:

То есть, попы, ряженые монархисты и некоторое количество националистов числом примерно в ноль целых одна десятая населения страны отменили показ в центральных киносетях довольно унылой, судя по всему, фильмы угрозами поджогов, терактов и нудного <нытья> в соцсетях.

Мотайте, граждане,на ус, как делаются перемены в обществе.

Поклонская наша современная Майнхов, Шарлотта Корде и другие интересные лозунги типа "Как из прокурора-перебежчика стать вдохновителем террористической деятельности и остаться при этом депутатом" и прочие полезные брошюры.

Иван Преображенский:

Судя по всеобщим рассуждениям о православном талибане и комментариям Пескова раскулачивание РПЦ обосновать Кремлю будет совсем нетрудно

Константин Крылов:

Я не православный и могу это сказать без экивоков и уводящих вдаль недоговорок.

Господа, устрашённые православным терроризмом! Проявите к нему хотя бы 1/100 долю той терпимости, которое вы проявляете к терроризму исламскому.

То есть. Пока православные фанатики не убьют во имя православия первую тысячу человек, вообще не заикайтесь. В дальнейшем - всякий раз говорите, что православие - это религия любви и мира, а отдельные фанатики не имеют религии и национальности. Когда счёт зайдёт за десятки тысяч - можете начинать рассуждать о том, что в православии есть нечто неоднозначное. Не раньше.

Ну а теперь скажите, сколько человек убили православные террористы на настоящий момент? И не рано ли вы зачесались? Или всё дело в том, что любую активность православных вы считаете терроризмом, а любые злодеяния мусульман (кроме антиизраильских, быть может) вызывают у вас сочувствие и понимание?

PS. Всех интересует, с какого года считать. Я думаю, с 1989. До 1917 терроризм был ан масс левый (правые, увы, никого толком и не убили, даже для самозащиты), а после 1917 если кого убивали и щемили, так это именно православных.

Константин Сонин:

Не знаю, как лично продемонстрировать, насколько отвратительной мне кажется кампания, развязанная депутатом Натальей Поклонской против фильма "Матильда". Подталкивать сторонников своей точки зрения к насилию против зрителей, прокатчиков и создателей фильма - это и безнравственно, и вредно, и преступно, независимо от того, про какой фильм идёт речь. Нет такого фильма, картины, книги, чтобы насилие против зрителей было хоть как-то оправданы.

Вот такая мини-демонстрация. Обещаю купить легальную копию и посмотреть фильм "Матильда". Я кино смотрю мало, этим жанром и этими персонажами не интересуюсь и никак не планировал "Матильду" смотреть, но вот теперь посмотрю. Такой вот минимальный личный протест. Присоединяйтесь.

"Кинопоиск" собрал комментарии у известных кинематографистов. Вот, например, слова Павла Лунгина:

Я считаю, это трагический день для нашей культурной общественной жизни, потому что впервые цензура снизу, от толпы идущая, заставила отступить крупные организации. Наши крупнейшие компании «Синема парк» и «Формула кино» испугались, так сказать, ложных ругательств. И зарывать будут их, а не меня, тем не менее я считал всегда, что это как раз тот момент, когда нужно консолидироваться и не давать «Черной сотне» запугивать нас всех. Потому что потом этот процесс уже не остановить.

Будем надеяться, конечно, что этим все ограничится. Всегда человеку хочется надеяться на лучшее. Но если мы тут уступим, то тогда уже этот путь будет открыт. Тогда можно будет запрещать все. Знаете, мы [к такому] не готовы, потому что мы привыкли к цензуре сверху. У нас осталось ощущение цензуры советской, идеологической. Но эта цензура снизу. Цензура некультурности, фанатизма, дикости. Она, конечно, застала нас врасплох. Это пугает.

Тимофей Шевяков:

Вообще самый разумный ход со стороны Учителя сейчас - это выложить Матильду в открытый доступ.

Андрей Плахов:

ПОЗОР ТРУСЛИВЫМ РОССИЙСКИМ КИНОПРОКАТЧИКАМ!

Можно подумать, дело происходит в Сирии или Центральной Африке, где кипит гражданская война и закон никому не писан...

Любовь Аркус:

Мой друг Андрей Плахов написал, что прокатчикам, отказавшимся от "Матильды" -- позор за трусость. И я "кивнула" (у меня нет "культуры лайка" и я чаще всего "киваю", когда соглашаюсь с кем-то в ленте).

А потом я увидела фотографии шествия на Невском. И поняла, что прокатчиков не осуждаю. Это ведь на каждом сеансе нужно обеспечить усиленную охрану, пожарные машины, скорую помощь. Это ведь рисковать не только имуществом кинотеатров, но и безопасностью зрителей. Посмотрите на эти лица. Они не остановятся. Их оскорбленные чувства будут требовать все новых и новых жертв. Так что какие прокатчики. Я считаю, что пора уже выступить начальнику транспортного цеха. Демоны выпущены. Если их не остановить, они придут по очереди за всеми. В том числе и за теми, кто их пестовал и выпустил.

Анна Наринская:

Это, правда, настоящий позор в принципе. А от себя лично хочу сказать вот что. Я глубоко оскорблена действиями этих прокатчиков. Почему они прнебрегают моими нуждами , нуждами моих друзей и тысяч людей, которые хотят посмотреть это кино, в угоду каким то гадам и фанатиком. Боитесь нападений ( ведь так вы это официально объясняете) -выставляйте охрану, усильте проверки у рамок, работайте. Вы не бедные, можете позволить себе . А так вы демонстрируете не только трусость, но и полное неуважение к зрителю

Анна Качкаева:

Ндааа. Это что же за силища такая, что заставила тертого и учёного 90-ми и след двадцатилетием Мамута отказаться от проката "Матильды"?! Не верится что-то в поклонских-брумелей

Александр Архангельский:

По поводу отказов прокатчиков - если посмотреть на все с высоты птичьего полета, не детализируя, то результирующей всех процессов, которые шли в нашем обществе, оказался фундаментализм. Неважно, исламский (=околоисламский), православный (=околоправославный), или какой еще. Фундаментализм как таковой, фундаментализм в чистом беспримесном виде, без деления на отряды и виды стал результирующей -и равнодействующей. Несанкционированный митинг за Мьянму разгонять не смеют ровно по той же причине, по какой не останавливают огнепоклонских.

Остап Кармоди:

Российские киносети, боящиеся прокатывать "Матильду" - ещё больший позор, чем европейские газеты, боящиеся публиковать карикатуры на Магомета.

Потому что:

а) Православные фундаменталисты менее отморожены, чем арабские, и вероятность того, что они пойдут в кинотеатр, обмотавшись взрывчаткой, исчезающе мала.

б) У киносетей куда больше денег, чем у прессы. и, соответственно, куда больше возможностей обеспечить надежную охрану помещений.

Каждый, конечно, сам решает, когда и кому ему сдаваться. Но если горстке агрессивных идиотов удастся запугать всю страну, это будет иметь для психического здоровья нации очень серьезные, очень долговременные, возможно необратимые последствия.

Бояться власти россияне умеют с незапамятных времен. Не хватало ещё научиться также беззаветно бояться каждого придурка с зажигалкой.

Алексей Юсев:

Ситуация с тем, что две киносети отказались от проката "Матильды", якобы, из соображений безопасности, находится за гранью. Где силовики? Почему они допускают, что горят и взрываются автомобили и рассылаются угрозы? Заняты волонтерами Навального? Напомню, что было в США, когда несколько киносетей отказались прокатывать фильм "Интервью", где убивали Ким Чен Ына. Тогда было распространено анонимное послание, что кинотеатры, которые покажут комедию, уничтожат. Сразу же выступил президент Барак Обама (который мягкотелый, согласно нашей пропаганде) и сказал следующее: "... Я понимаю и сочувствую им, но, учитывая все сказанное, думаю, они сделали ошибку (отменили показы - прим. АЮ). Мы живем в обществе и нельзя позволять одному диктатору навязывать цензуру в США. Если кто-то может запугать тех, кто выпускает сатирическую комедию, представьте, что будет, если они увидят документальный или политический фильм, который придется им не по душе? Мы не такие, Америка не должна идти на поводу". Далее за дело взялось ФБР, которое и без того занималось украденной информацией. Фрагмент новостей: «У Sony была тесное общение с ФБР относительно своих планов демонстрации киноленты. Кроме того официальные представители Бюро заявили, что они в полной мере занимаются с компанией, которая сообщила ФБР заранее о своем решении дать зеленый свет показу...При этом ФБР учитывает сразу несколько факторов безопасности, помимо угрозы террористических актов в кинотеатрах.". ФБР перед выходом картины в прокат выступило и сказало, что зрителям ничего не угрожает. Так почему же у нас не могут обеспечить того же в кинотеатрах?

Читая комментарии больше всего злит то, что есть еще люди, которые считают происходящее пиар-компанией. Поклонская, кстати, недалеко от них ушла, обвинив Учителя в самоподжогах.

Ксения Болецкая:

Извините, но это просто <кошмар> что крупнейшая сеть кинотеатров так легко подняла лапки кверху и отказалась от показа "Матильды".

Мамут мог хотя бы попытаться защитить собственный бизнес, потребовать посадить Поклонскую, запретить цареборцев и прочее. Ничего публично не сказано. Сразу сдались.

Дело уже не в конкретной Матильде. Завтра кинотеатрам скажут, что голливудские комиксы тоже нельзя потому что бездуховно и распутство. Будем одни трансляции церковных служб в кинотеатрах показывать

Катерина Гордеева:

Да и правильно. Надо запретить вообще все передачи, все спектакли и все фильмы. В театрах пускай церковные службы идут. А в кинотеатрах -- их трансляция. Субботнего Патриарха на Первом маловато. Надо каждый день, по всем каналам. В будни и праздники. Как раз и отец Тихон по первому образованию поработает. Творческие амбиции удовлетворит.

А в Петербурге транспаранты против "Матильды" появились на крестном ходе в центре города.

Ольга Рощина:

Станция метро в честь ублюдка, лично стрелявшего в царскую семью, это не плевок.

Памятники Ленину в каждом углу - не плевок.

Памятники Сталину, Дзержинскому - все фигня, неинтересно.

Истерика только про художественный фильм. Который никто не видел.

Взрывают кинотеатры, а не идолища упырей, которые царя убили.

Потому что связываться с красной плесенью кишка тонка. Те и ответить могут мало не покажется.

А зато режиссеров у нас можно третировать безнаказанно.

Трусливые жалкие дебилы.

Елена Зелинская:

Пощечина, пишут они на своих лозунгах, русскому народу. Не знаю, как насчет пощечины, а вот за то, что они себя за русский народ выдают, подзатыльник бы им не помешал.

Антон Красовский:

Крестный ход против "Матильды" возглавил питерский вице-губер Албин. Известный своей феерической эффективностью на стройке <плохого стадиона>..

Мария Снеговая:

В этом году в Петербурге Хэллоуин наступил на месяц раньше...

Александра Гармажапова:

А объясните. Эти карнавалы (крестные ходы во главе с вице-губернаторами, спикером ЗакСа, Милоновым) в Петербурге проходят каждый ход.

Что в сегодняшнем мероприятии такого особенного, кроме проклятий в адрес "Матильды"? Почему все обсуждают это?

Роман Зайцев:

Справедливости ради в Питере сегодня был крестный ход не против "Матильды", а в память перенесения мощей Александра Невского.

Безусловно фанатов девственного императора там присутствовало немерено, но все таки идея крестного хода была в ином.

Валерий Соловей:

Они пугают - а мне смешно

"Черной сотни" на улицы когда-то выходило гораздо, гораздо больше. Но в "час Х" все они рассеялись и попрятались как запечные тараканы.

ЭТИ - гораздо трусливее.

Наталия Геворкян:

Крестный ход против Матильды -- чистый же анекдот, а заодно свидетельство полного разрушения церкви. Не понимаю, как в ней еще сохраняются умные, талантливые и искренние служители.

PS Смотрю на фотографии и полное ощущение, что все ряженые

Андрей Лоргус:

Как это произошло?

Пока мы учились по ксерокопиям, а потом в семинариях, алтарничали, чистили снег, служили утро - вечер без выходных, крестили и причащали, объезжали все московские и подмосковные кладбища, крематории, больницы, интернаты, дома для престарелых, читали добротолюбие, спорили о границах Церкви, искали ответы, создавали приходские общины, строили, освящали, искали деньги, упрашивали певчих и выпрашивали благословение у священноначалия; уставали, валились с ног, унывали и отчаивались, надеялись праздновали и ждали, ждали и ждали ...

Пока мы все это ...

Пришли ряженные завучи и парторги, бывшие трактористы и начальники, мальчики, испорченные мамашами, пришли крикливые, больные, истеричные, маниакальные и фанатики, пришли гопоны и распутины, пришли безумные и одичалые, пришли искалеченные и злобные ...

Пришли кричать и кривляться, крушить и ломать, поучать и ненавидеть.

Пришли от нашего имени, в наших приходах. Пришли соблазнять наши общины и наших друзей и соседей, наших братьев и сестер?

Пришли говорить от нашего имени, нашими словами. Пришли "проповедывать" нашими книгами и нашими иконами!

Пришли разрушать, то что не строили, и совращать тех, кого не любили!

А где мы были? Как это произошло?

Андрей Десницкий:

Вопрос честного православного священника.

И я, кажется, готов предложить свой ответ на него...

Но он будет горьким. Очень горьким.

Мы верили, мы надеялись, нам сказали, что православие - ответ на все вопросы, алгоритм для любой задачи. Что он уже дан в готовом виде, и другого нам не надо, другого не будет.

Это была неправда. А мы поверили.

И воспользовались те, для кого православие - отмычка и дубина.

Между тем, у фильма всё ещё есть защитники и в самой власти. Станислав Говорухин предложил показать "Матильду" в Государственной Думе, где сам он работает в комитете по культуре.

А министр культуры заявил, что у него "переполнилась чаша терпения".

Александр Морозов:

20-тысячная манифестация в Петербурге - с хоругвями, с участием епископата и священства - против показа фильма о Николае II. Мединский взволнован и заявил, что "нет больше сил терпеть это". Поскольку Володин в качестве "рыцаря ланселота" не смог одолеть дракона (Поклонскую), на битву выходит новый рыцарь - Мединский.

Кирилл Шулика:

Это же надо - мракобесы достали даже Мединского!

Удивительно, я никогда не думал, что буду с какой-то радостью читать новости о заявлениях Мединского и Говорухина.

Константин Рыков:

Я вот о чём подумал. Государство вложило в "Матильду" Учителя большие средства. Миллионы. Наталья Владимировна в реальности же прыгнула не на режиссера, а на министерство культуры. После отказа сетей от проката получается, что "государственный проект" получил серьезную финансовую пробоину. Интересно, а Поклонская всё это сознательно сделала?

И, кстати, на подходе ведь другие фильмы - а, значит, возможны новые обиженные.

Олег Пшеничный:

Сейчас вот новое кино на подходе - зарубежная комедия про смерть Сталина, там великий маршал Жуков показан придворным интриганом, а Хрущева так вообще играет Стив Бушеми.

Это же очевидное глумление, фальсификация и оскорбление чувств.

Будем следить, как что.

Стас Кувалдин:

А кстати интересно, почему если нападают на "Матильду", то еще Фандорина не запретили. Там ведь в "Последний из Романов" тоже Кшесинская есть. И тоже в общем предполагается, что с Николаем она когда-то это самое....

Ну, то есть думаю, что с Георгием Чхартишвили во Франции ничего не случится. Поэтому могу смело задаваться вопросом. То есть, по идее, их это тоже оскорблять должно

Андрей Бессмертный-Анзимиров:

То, что происходит сейчас в России по поводу фильма "Матильда" - это раздувание клерикалами и мракобесами истерики по поводу несуществующей проблемы. Церковь не имеет никакого права что бы то ни было указывать искусству, науке, экономике, морали или закону и навязывать этом видам общественного сознание свои правила и свою фундаменталистскую одержимость. Подобное навязывание ВСЕГДА имеет только одну цель – мамипуляцию сознанием и контоль над душами, который приносит выгоду ТОЛЬКО правящему классу и церковной верхушке.

В случае с "Матильдой" - это ещё и идёт работа полицейского государства современной России. Это кампания по легализации и навязыванию духовной цензуры, по подавлению человеческой мысли и совести и в конечном счёте по порабощению душ всех граждан церковно-государственным комплексом с целью манипуляции гражданами и их обмана.

Все виды общественного сознания (а религия - лишь один из них и отнюдь не самый важный, ибо важны все) равны и значимы для любого общества. Никакой клерикальной цензуры быть не может и не должно - возможны только рекомендации со стороны церкви. Клерикализм же противоречит конститиуции и не может быть дозволен как изжившие себя ещё в 19 веке попытки церкви диктовать свои условия обществу и этим манипулировать обществом. Эту гадину (клерикализм) следует давить по всей планете Земля. Как и в случе других видов общественного сознания, навязывающих себя людям в виде "самой передовой идеологии", "самой моральной морали", "самой экономной экономики" и "самой научной науки".

Виталий Щигельский:

"культурная" революция. матильда это повод. цель: рабское, слепое повиновение режиму. образцово-показательная лояльность - хотим себе царя!

ураган матильда



