В России засекретят данные о семьях погибших в Украине военных

Минобороны России решило засекретить данные о родственниках военных, погибших в Украине. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си" со ссылкой на проект закона. Эта информация будет переведена в раздел гостайны.

Данные о военнослужащих, погибших в военное время и при проведении "спецопераций", составляют государственную тайну ещё с 2015 года. Однако льготы членам семей погибших оформляют гражданские чиновники районных администраций. Минобороны просит правительство передать эти полномочия военкоматам.

В пояснительной записке к проекту говорится, что засекретить данные необходимо "в целях ограничения круга лиц, имеющих доступ к сведениям о членах семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР".

Сейчас имена погибших в Украине российских военных раскрывают региональные чиновники и сами родственники или друзья погибших. Минобороны не публикует списки. Последний раз в ведомстве отчитывались о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего.

7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла "значительные потери" в Украине.

В украинском генштабе утверждают, что к 19 апреля число погибших российских военных превысило 20 тысяч.

В последние дни родственники ищут членов экипажа затонувшего 14 апреля крейсера "Москва", пытаясь выяснить их судьбу.