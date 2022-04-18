Источник "Медузы" рассказал о гибели на крейсере "Москва" 37 человек

На затонувшем после пожара на борту крейсере "Москва" погибли 37 членов экипажа, около 100 получили ранения, число пропавших без вести неизвестно. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к командованию Черноморского флота. Всего на корабле находились около 500 человек.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле "Москвы" и пожаре на крейсере. Это произошло в Чёрном море, предположительно в 150 километрах от Одессы.
В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днём 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Российское оборонное ведомство также сообщало, что экипаж крейсера эвакуирован в полном составе. В то же время несколько источников, в том числе предполагаемые родственники моряков, говорят, что в результате взрыва были погибшие.
В ночь на понедельник, 18 апреля, в различных телеграм-каналах были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера "Москва". Подлинность фото и видео не подтверждена, но эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно и корабль на них – это именно "Москва". Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, но подтверждение этого факта потребует более тщательного изучения.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.