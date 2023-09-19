В Россию перестали поставлять препарат от гипертонии "Микардис"

В российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства "Микардис", которое производит немецкая компания Boehringer Ingelheim. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудника одной из фармацевтических компаний. Этот препарат последнего поколения назначается при артериальной гипертензии и, в отличие от аналогов, почти не вызывает побочных эффектов.

По данным агрегатора "Мегаптека", "Микардис" отсутствует в аптеках Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Волгограда и Саратова. Ситуацию с дефицитом препарата изданию также подтвердили в региональной сети "Аптека 25" и федеральной "Ригле".

Boehringer Ingelheim официально не заявляла о прекращении работы в России. При этом, как рассказали изданию в Росздравнадзоре, российская дочерняя фирма немецкой компании ещё в июле прошлого года уведомила федеральную службу о прекращении ввоза в страну препаратов "Микардис" и "Микардис-плюс".

В Росздравнадзоре уверяют, что решение компании Boehringer Ingelheim о прекращении ввоза в Россию лекарственного средства "Микардис" не влияет на доступность в стране препаратов с действующим веществом телмисартан.

Ранее сообщалось, что из российских аптек также пропал антидепрессант "Прозак". Кроме того, больные муковисцидозом жаловались на отсутствие в России жизненно важного лекарства "Пульмозим". Доступный аналог противопоказан части пациентов.

По данным аналитической компании DSM Group, с начала года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился на 20 процентов.