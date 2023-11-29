В Ростове сняли открытый меньше месяца назад бюст Врангеля

В Ростове-на-Дону демонтировали памятник одному из руководителей Белого движения барону Петру Врангелю. Он был установлен в начале ноября у здания местного кадетского училища. О демонтаже сообщило местное отделение КПРФ. Коммунисты выступали против установки памятника, назвав её "идеологической диверсией".

Впоследствии фото и видео пустого постамента появилось в телеграм-каналах. Что стало с бюстом Врангеля, неизвестно, пишет сайт 161.ru. В Донском государственном технологическом университете, который курирует кадетское училище, отказались комментировать информацию о демонтаже.

Установка памятника, а затем требования его демонтировать привели к спорам в лагере сторонников войны с Украиной. Одни из них, заявляющие о своих правых и антикоммунистических взглядях, выступали в защиту памятника, утверждая, что генерал был русским патриотом. Другие - коммунисты и левые - требовали снять памятник, называя Врангеля "наймитом Антанты". И те, и другие ссылались на события в Украине и пропагандистские штампы Кремля, трактуя их в пользу своей позиции, писал сайт Кавказ.Реалии.

Бюст Врангелю появился по инициативе "Просветительского общества имени Александра III" – это общественная организация монархического толка из Санкт-Петербурга. Необходимые для установки полмиллиона рублей, как утверждается, собрала участвующая в войне с Украиной бригада "Дон". Скульптура "врагу советской власти" возмутила донских коммунистов, они проводили пикеты против "символа белогвардейщины и фашизма". Снести монумент потребовала и депутат Госдумы от Ростовской области Елена Драпеко. В ответ администрация города заявила, что бюст установлен без согласования.

В поддержку бюста выступили православные активисты: более 700 человек подписали открытое обращение к президенту. Сохранить памятник потребовал также родившийся в Москве рэпер Рома Жиган, назвавший коммунистов "фанатиками и адептами упырей и террористов".