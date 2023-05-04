В Ростовской области и на Кубани произошли взрывы на НПЗ

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области в ночь на 4 мая взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, дрон врезался в строящуюся конструкцию межцеховой эстакады. Возникший в результате взрыва пожар был потушен службами предприятия. Жертв и пострадавших нет. Голубев оценил ущерб как незначительный.

Новошахтинский завод уже подвергался атаке беспилотников в июне 2022 года. Тогда в результате взрыва возник пожар площадью 50 квадратных метров.

Ещё один пожар произошёл в Краснодарском крае. Там - предположительно из-за падения беспилотника - загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. К утру пожар был потушен. По данным "Базы", всего в атаке участвовали четыре беспилотника.