Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы

Рано утром в Орловской области подорвали нефтебазу. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Клычков предположил, что нефтебазу в селе Стальной Конь подорвал беспилотник. Других подробностей он не привёл.
Село находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. С начала российского вторжения в Украину руководители приграничных регионов неоднократно заявляли об обстрелах российской территории. В результате этих атак к концу сентября погибли как минимум 16 человек, в том числе девять мирных россиян и пять украинских беженцев. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.
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