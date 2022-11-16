Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Рано утром в Орловской области подорвали нефтебазу. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Клычков предположил, что нефтебазу в селе Стальной Конь подорвал беспилотник. Других подробностей он не привёл.

Село находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. С начала российского вторжения в Украину руководители приграничных регионов неоднократно заявляли об обстрелах российской территории. В результате этих атак к концу сентября погибли как минимум 16 человек, в том числе девять мирных россиян и пять украинских беженцев. Украинская сторона не подтверждает и не отрицает свою причастность к ударам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG