Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы

Рано утром в Орловской области подорвали нефтебазу. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Клычков предположил, что нефтебазу в селе Стальной Конь подорвал беспилотник. Других подробностей он не привёл.

Село находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной.