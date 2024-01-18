В Ростове-на-Дону отменили концерт Алексея Кортнева

В Ростове-на-Дону отменили концерт лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева после жалобы прокремлёского активиста Виталия Бородина. Об этом сообщает Don Mash со ссылкой на организаторов мероприятия.

Концерт должен был пройти в ресторане "Пино Нуар" 22 января. После анонса мероприятия Бородин, известный многочисленными доносами на журналистов, общественных деятелей, музыкантов, артистов потребовал запретить выступление: "Кортнев — самый настоящий русофоб. Он зарабатывает деньги здесь, а тратит непонятно на что. На нем уже стоит клеймо предателя", - утверждает доносчик.

Алексей Кортнев неоднократно высказывался против войны в Украине, в том числе и до начала полномасштабного вторжения российских войск, и выступал совместно с украинскими музыкантами. Также он принимал участие в российских оппозиционных митингах и в концертах в поддержку политзаключённых.

В феврале 2022 года Кортнев написал пост в инстаграме с резким осуждением российского вторжения в Украину (сейчас публикация удалена). Тогда же на концерте в Архангельске Кортнев сказал, что сегодня играть смешные песни стыдно и, заканчивая выступление, попрощался со зрителями словами "Миру – мир!"

После начала войны России против Украины концерты группы "Несчастный случай" отменяли в нескольких городах. В ноябре после доноса "Несчастный случай" исключили из музыкального спектакля "День радио" театра "Квартет И".

Ранее поступали сообщения, что российские антрепренёры получают от властей списки артистов, чьи выступления нежелательны из-за их политической позиции, и что Кортнев и "Несчастный случай" тоже упоминались в таких списках.