В Ростове-на-Дону судят сотрудника ФСБ, после пыток которого умер человек

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело сотрудника ФСБ Владимира Козака, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Козак во время допроса избивал и пытал подозреваемых. Один из них умер от пыток.

Дело о превышении должностных полномочий и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, возбуждено в отношении не только Козака, но и "группы неустановленных лиц" - предположительно, коллег обвиняемого. Подробности установить затруднительно: на сайте судебного департамента доступ к странице дела заблокирован.

Как сообщает "Медиазона", Козак был арестован значительно раньше - как минимум в начале лета. Узнать о его деле удалось лишь когда он пытался оспорить свой арест, но суд отказал ему в изменении меры пресечения.