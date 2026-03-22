В Ростове пришли с обыском к заявителю митинга против блокировок

В Ростове-на-Дону в субботу прошёл обыск у активиста Евгения Маковоза, который подавал заявку на митинг в городе за свободный интернет и против интернет-блокировок. Как со ссылкой на знакомых активиста пишет проект "Слово защите", в квартиру Маковоза пришли девять сотрудников силовых структур. Утверждается, что он был избит и предположительно получил сотрясение мозга. После обыска его увезли, и о его местонахождении уже сутки нет сведений.

Возбуждено ли против него дело и по каким основанием был проведён обыск - пока не известно.

Заявку на митинг Маковоз подал 18 марта. Как пишет "Слово защите", активист - соратник Дмитрия Кисиева, бывшего главы предвыборного штаба не допущенного до выборов президента России в 2024 году Бориса Надеждина. Кисиев в прошлом году был лишён российского гражданства. Недавно он инициировал акции в защиту интернета по всей России - в связи с отключениями мобильного интернета, а также ограничениями в работе Telegram и дальнейшим ужесточением политики российских властей в сфере информации. Ни одна из акций против блокировок на данный момент не была согласована - в Москве например власти сослались на ограничения, введённые во время пандемии, а в Томске - на то, что высказывание мнения о блокировках аналогично распространению фейков.