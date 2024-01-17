В Ростовской области - крупный пожар на полиэфирном заводе

В Ростовской области произошёл крупный пожар на Шахтинском полиэфирном заводе. По всей видимости, перед пожаром произошёл взрыв - видео, на которое он попал, публикует "База".

Очевидцы также сообщают о том, что слышали звук взрыва перед началом возгорания. В небе над заводом видны инверсионные следы.

Сообщается, что загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в своем телеграм-канале о том, что в результате пожара пострадали двое человек. Им оказывают медицинскую помощь. Издание "База" утверждает, что пострадавших девять - у троих ожоги, у одного контузия, у остальных переломы и другие травмы.

Информация о возможном ударе беспилотника, по словам губернатора, не подтверждается. ПВО в момент начала пожара, как утверждается, не работало. Что стало причиной пожара и возможного взрыва, власти пока не сообщают.

Приграничные с Украиной российские регионы регулярно попадают под артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.