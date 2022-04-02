Зеленский не дал прямого ответа про обстрел нефтебазы в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с американским телеканалом Fox News не стал прямо отвечать на вопрос о вероятной причастности украинских военных в обстреле нефтебазы "Роснефти" в Белгороде.

"Я не обсуждаю ни один из моих приказов в качестве главнокомандующего или лидера государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военнослужащими вооруженных сил Украины и когда они разговаривают со мной", — сказал Зеленский. Fox News отмечает, что беседа президента Украины с телеканалом шла через переводчика.

Отвечая на вопрос, как должна закончиться война, Зеленский подчеркнул, что для его страны приемлемой будет только победа. "Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не примет никакого исхода", — уточнил президент.

Помимо прочего, Зеленский в очередной раз сказал, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией.

Зеленский назвал ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину. "Если мы вступим в НАТО, мы сделаем его намного сильнее. Мы не слабое государство", — подчеркнул Зеленский.

1 апреля на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде случился пожар. Российская сторона утверждает, что по объекту были нанесены авиаудары с двух вертолётов украинских вооружённых сил. Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к случившемуся.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о совершении украинскими военными теракта.