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В Ростовской области свидетеля Иеговы отправили в колонию на 8,5 лет

Александр Скворцов и Валерий Тибий

Таганрогский городской суд Ростовской области осудил по обвинению в экстремизме двух последователей церкви свидетелей Иеговы — Александра Скворцова и Валерия Тибия. Они приговорены к 7 годам колонии и 6 годам условного заключения соответственно, сообщил сайт религиозной организации.

61-летний Скворцов и 46-летний Тибий признаны виновными в организации работы экстремистской организации. Таковой российский Верховный суд России признал церковь иеговистов в 2017 году.

Скворцова арестовали в декабре 2021 года. Он занимался миссионерской деятельностью, проводил тайные богослужения и обучающие занятия, чем нарушал российские законы, настаивало следствие. Тогда же прошел обыск в квартире Тибия, однако дело против него возбудили лишь в марте 2022 года. Два месяца спустя его поместили в то же СИЗО, где содержался Скворцов.

  • Российские власти преследуют свидетелей Иеговы с конца 2000-х годов. Полностью их запретили в 2017 году. По подсчётам верующих, за шесть лет под уголовным преследованием в России и аннексированном Крыму оказались уже 732 человека, было проведено около 2000 обысков.
  • Европейский суд по правам человека в июне 2022 года признал незаконным запрет в России cвидетелей Иеговы и их преследование, обязал отпустить осужденных верующих и выплатить им 63 миллиона евро компенсации. Россия решения суда больше не исполняет.

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