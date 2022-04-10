В самопровозглашённой Южной Осетии прошли выборы президента

В самопровозглашённой Южной Осетии в воскресенье прошли выборы президента. Помимо действующего президента Анатолия Бибилова, в них участвовали 4 кандидата. Выборы прошли на фоне заявлений Бибилова о готовности устроить референдум о вхождении республики в состав России.

Москва признала независимость Южной Осетии в 2008 году по итогам войны с Грузией. Подавляющее большинство стран мира считает регион частью Грузии.

В Южной Осетии находятся российские войска, большинство жителей республики - российские граждане. В республике, однако, существует оппозиция и политическая борьба - сам Бибилов 5 лет назад победил на выборах действующего президента.

Оппозиционный кандидат Алан Гаглоев по ходу подсчёта голосов заявил о своём лидерстве. Другие оппозиционные кандидаты сказали, что в случае его выхода во второй тур поддержат Гаглоева против Бибилова. Официальных итогов подсчёта голосов пока нет.

В преддверии выборов Бибилов заявил, что после них через какое-то время будет организован референдум о вхождении Южной Осетии в состав России. Гаглоев раскритиковал эту инициативу, сказав, что сейчас Россия не заинтересована в присоединении Южной Осетии, поскольку "занята другими вопросами". Официальная Москва не поддержала и не отвергла идею Бибилова.