В Санкт-Петербурге в зале суда задержали активистку

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга 2 июня задержали активистку Анну Межову. В суд она пришла, чтобы поддержать другую активистку – Евгению Сметанкину, которую судят за выход на пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой. Об этом сообщило сообщество фемактивисток "Восьмая инициативная группа".
Межовой вменяют нарушение установленного порядка проведения публичной акции. Предполагается, что ее задержали за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального в Петербурге 23 января. Жалобу на неё написал Тимур Булатов, который известен гомофобными высказываниями. По его заявлениям часто задерживают активистов.
- Евгению Сметанкину задержали 25 мая. Ей вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Заседание по ее делу перенесли на 15 июня.
- Уголовное дело против художницы Юлии Цветковой было возбуждено в ноябре 2019 года. Ее обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков во "ВКонтакте". До марта 2020 года она находилась под домашним арестом, позже его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года.
- За последние годы Цветкова также получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.