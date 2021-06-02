В Санкт-Петербурге в зале суда задержали активистку

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга 2 июня задержали активистку Анну Межову. В суд она пришла, чтобы поддержать другую активистку – Евгению Сметанкину, которую судят за выход на пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой. Об этом сообщило сообщество фемактивисток "Восьмая инициативная группа".

Межовой вменяют нарушение установленного порядка проведения публичной акции. Предполагается, что ее задержали за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального в Петербурге 23 января. Жалобу на неё написал Тимур Булатов, который известен гомофобными высказываниями. По его заявлениям часто задерживают активистов.

Евгению Сметанкину задержали 25 мая. Ей вменяют организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Заседание по ее делу перенесли на 15 июня.

Уголовное дело против художницы Юлии Цветковой было возбуждено в ноябре 2019 года. Ее обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков во "ВКонтакте". До марта 2020 года она находилась под домашним арестом, позже его заменили на подписку о невыезде. Обвинения активистке были предъявлены в июне 2020 года.

За последние годы Цветкова также получила за свои рисунки несколько административных штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.