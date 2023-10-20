В Саранске полицейскому дали 4 года условно за избиение задержанного

Суд в Саранске приговорил бывшего полицейского Алексея Тюрина к четырём годам колонии условно за избиение задержанного. Об этом сообщила пресс-служба местного отдела СК, на карточку дела обратила внимание "Медиазона".

Согласно приговору, в марте 28-летний Тюрин – сотрудник МВД и кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике – во время ночного дежурства травмировал 45-летнего предпринимателя Александра Еремина. Того привезли в отдел, чтобы составить протокол о мелком хулиганстве. По сведениям полицейских, Еремин ругался матом у входа в местное кафе.

В отделе полиции предприниматель продолжил нецензурно выражаться – и Тюрин избил его в фойе. "Я отказался снимать шнурки, выворачивать карманы, ну так всё и началось", – рассказывал позже Еремин. По его словам, Тюрин бил его ногами и руками. Утром врачи зафиксировали у предпринимателя ушибы, переломы рёбер и пневмоторакс.

По протоколу Еремина оштрафовали на 700 рублей. По поводу избиения он обратился в Следственный комитет – против Тюрина возбудили уголовное дело о превышении полномочий, два месяца он провёл в СИЗО. В период следствия Тюрина уволили "по отрицательным мотивам".