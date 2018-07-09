В Бурятии за избиение задержанных осудили двух полицейских

Суд в Бурятии признал виновными в превышении должностных полномочий двух сотрудников полиции, которые избивали задержанных ими граждан. Одного из полицейских приговорили к трём с половиной годам лишения свободы, другого к трём годам и двум месяцам колонии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи установили, что в июне 2016 года правоохранители привезли задержанного в отдел полиции и начали наносить ему удары руками и ногами. В результате потерпевший получил множественные травмы, ушиб головы и перелом рёбер. В июле того же года, полицейские при задержании другого гражданина без оснований применили к нему грубую физическую силу. Следственный комитет сообщает, что приговор в законную силу не вступил.

7 июля в Томской области двое сотрудников полиции, которые пытали задержанных, получили условные сроки заключения. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Правоохранители силой заставляли задержанного сознаться в правонарушении, чтобы повысить показатели своей работы по выявлению и раскрытию преступлений.