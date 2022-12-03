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Полицейским дали годы колонии за избиение и подброс наркотиков

Игорь Крайнов

Суд в Нижнем Новгороде приговорил троих полицейских к реальным срокам. В 2019 году они задержали Игоря Крайнова, избили и подбросили ему наркотики. Об этом сообщил "Комитет против пыток", который представлял интересы Крайнова в суде.

Бывшего полицейского Алексея Иванова признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его подельникам, Евгению Соколову и Николаю Кострову, вменили также незаконное хранение наркотиков. Они получили 4,5 года и 5 лет лишения свободы соответственно.

По решению суда все трое лишены специальных званий и права работать в правоохранительных органах в течение двух лет. Своей вины полицейские так и не признали.

В сентябре 2019 года полицейские в гражданской одежде напали на Крайнова, повалили и стали избивать ногами. Преступление зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео приобщили к делу.

После избиения Крайнова отвезли в отдел полиции, где провели его личный досмотр. В заднем кармане его джинсов обнаружили прозрачный пакет с тремя граммами мефедрона. Крайнов утверждал, что наркотики ему в карман положили сами полицейские. Против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере – позже оно будет закрыто.

Крайнов обратился в "Комитет против пыток" в октябре 2019 года. Юристы обратились в Следственный комитет – против полицейских возбудили уголовное дело, Крайнова признали потерпевшим. На вынесение окончательного приговора потребовалось более трёх лет.

  • Около 25% всех заключённых в России отбывают наказание по уголовным статьям, связанным с наркотиками. При этом около половины дел по этим статьям не доходит до суда.
  • Сообщения о том, что сотрудники российских правоохранительных органов пытают задержанных и заключённых, появляются регулярно. В сентябре московские полицейские изнасиловали гантелей участника "Маяковских чтений", а его подруге угрожали групповым изнасилованием и выдирали ей волосы – об этом сообщили сами пострадавшие. Тогда же в Тюмени задержанный антифашист рассказал, что его душили пакетом и пытали электрическим током.

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