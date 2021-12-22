В Саратовской области глава Марксовского района Дмитрий Романов подал в суд на журналистку Ксению Чернову из-за её фразы про "очередную пакость". Он требует от неё один миллион рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщают "Свободные новости" со ссылкой саму журналистку.

Поводом для обращения чиновника в суд стал ролик в инстаграме издания "Наш Маркс". В нём Чернова говорит, что ждёт "очередной пакости от Романова". Чиновник утверждает, что эти слова вызвали у него "длительное депрессивное состояние" и нарушение сна, а стресс от услышанной фразы "значительно снизил его работоспособность".

"Истец просит учесть, что его должность является выборной, а значит, истцу пришлось давать пояснения относительно данного видеоролика депутатам районного собрания, отвечать на вопросы журналистов, что причиняло истцу дополнительные страдания." - говорится в иске чиновника. Кроме миллиона рублей Романов также требует от Черновой опубликовать опровержение её слов.