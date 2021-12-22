Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Саратовский чиновник через суд требует от журналистки миллион рублей

В Саратовской области глава Марксовского района Дмитрий Романов подал в суд на журналистку Ксению Чернову из-за её фразы про "очередную пакость". Он требует от неё один миллион рублей по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщают "Свободные новости" со ссылкой саму журналистку.

Поводом для обращения чиновника в суд стал ролик в инстаграме издания "Наш Маркс". В нём Чернова говорит, что ждёт "очередной пакости от Романова". Чиновник утверждает, что эти слова вызвали у него "длительное депрессивное состояние" и нарушение сна, а стресс от услышанной фразы "значительно снизил его работоспособность".

"Истец просит учесть, что его должность является выборной, а значит, истцу пришлось давать пояснения относительно данного видеоролика депутатам районного собрания, отвечать на вопросы журналистов, что причиняло истцу дополнительные страдания." - говорится в иске чиновника. Кроме миллиона рублей Романов также требует от Черновой опубликовать опровержение её слов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG